La situación alcanzó un punto crítico al final de la temporada, cuando la campaña del Real Madrid se desmoronaba por graves problemas fuera del campo en los que Mbappé se vio implicado.

Según The Athletic, el jugador de 27 años se peleó con un miembro del cuerpo técnico antes del partido contra el Betis a finales de abril, tras ser señalado fuera de juego en un entrenamiento, lo que reflejaba el ambiente tóxico del club.

Días después, se lesionó el isquiotibial ante el Betis. En vez de recuperarse en Valdebebas, se fue de vacaciones a Cerdeña con su novia, la actriz Ester Expósito, y lo fotografiaron en un yate mientras el equipo jugaba contra el Espanyol.

La decisión provocó críticas internas y externas. Aunque Arbeloa lo defendió, una petición en línea titulada «Fuera Mbappé» reunió 12 millones de firmas en 24 horas y superó los 70 millones. Se perdió el Clásico que el Madrid cedió al Barça y, aunque se entrenó con los suplentes, alegó «molestias» para no jugar. Regresó al banquillo ante el Oviedo a mediados de mayo.

Sin embargo, Mbappé no lo vio así y, tras salir como suplente, declaró a los medios que estaba «al 100 %» y que Arbeloa lo había relegado a «cuarto delantero». Se atribuyó su frustración al despido de Alonso.

Arbeloa desmintió esas palabras en rueda de prensa: «Debe de haberme malinterpretado, en ningún momento dije que fuera el cuarto delantero. Un jugador que hace cuatro días ni siquiera estaba en condiciones de formar parte del banquillo no debería haber sido titular hoy».

The Athletic informó entonces de una «decepción creciente» con Mbappé, «desde el vestuario hasta la directiva». Ante las críticas, su entorno respondió: «Algunas se basan en una interpretación exagerada de un periodo de recuperación supervisado por el club y no reflejan el compromiso diario de Kylian».