Kylian Mbappé, «preparado para ser famoso», explica cómo ser un «galáctico» del Real Madrid le ha facilitado la vida como celebridad

Aunque la vida en España le satisface fuera del campo, aún le duelen los fracasos internacionales. Al recordar la final de 2022 contra Argentina, Mbappé admitió: «Es muy difícil perder una final del Mundial. Es una competición que se celebra cada cuatro años. Muchos de los jugadores de aquel partido ya no están en este Mundial. Esa es la crueldad de todo esto: pensar que pasamos por todo eso solo para acabar perdiendo en los penaltis. No creo en la suerte; los penaltis no son una lotería. Es una habilidad técnica, pero sigue siendo la forma más cruel de perder una final del Mundial».