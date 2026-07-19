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Kylian Mbappé predice cuántos goles marcará Lionel Messi tras superar el récord del argentino
Mbappé apuesta por que Messi recupere el título de máximo goleador
Mbappé está convencido de que Messi marcará con Argentina ante España en la final del domingo y así recuperará el récord de máximo goleador del Mundial. El capitán francés logró ese récord el sábado al anotar un doblete contra Inglaterra en el partido por el tercer puesto.
Messi lleva 21 goles en Copas del Mundo y aún tiene un partido para recuperar el trono. «Leo siempre marca. Mañana lo hará», dijo Mbappé a Fox Sports.
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Un hito agridulce para Mbappé
Para Mbappé, lo que debió ser un momento histórico terminó con mal sabor. La posibilidad de que Messi le quitara el primer lugar en la lista de goleadores fue solo uno de los motivos que le pesaron, pues Les Bleus cayeron 6-4 ante los Tres Leones.
«Solo intento ayudar a mi equipo en todo momento», dijo encogiéndose de hombros al hablar de su logro personal en medio del fracaso colectivo. «Es cierto que cuando marcas tantos goles en un Mundial, eso te eleva a ciertos niveles. Pero hubiera preferido no ser el máximo goleador de la historia y jugar el partido de mañana [la final]».
La lucha por la Bota de Oro
Aunque lidera la clasificación histórica, la lucha por la Bota de Oro 2026 sigue igualada. Mbappé encabeza la tabla con 10 goles, dos más que Messi. Pero el capitán argentino, de 39 años, aún puede sorprender en la final. Si Messi no marca en la final, Mbappé será el primer jugador en ganar dos veces la Bota de Oro del Mundial. Su ritmo goleador lo incluye en el exclusivo club de ocho futbolistas —entre ellos Just Fontaine, Eusebio y Ronaldo— que han anotado al menos ocho tantos en un mismo torneo.
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Rabiot critica duramente la vergonzosa actuación de Francia
El ambiente en la concentración francesa empeoró tras el colapso defensivo ante Inglaterra, que dejó al centrocampista Adrien Rabiot furioso. La estrella del AC Milan fue directo al valorar la primera parte, en la que se vieron 4-0 abajo. Rabiot calificó la actuación de «inaceptable» y «vergonzosa», y sugirió que algunos compañeros faltaron a la profesionalidad en el partido por el bronce.
«Empezamos la primera parte de una manera bastante vergonzosa», declaró Rabiot a beIN Sports. «Vi en algunos jugadores un comportamiento que nunca había visto antes. Es un poco decepcionante, porque este era el último partido para causar una buena impresión en el torneo. Había mucha decepción tras la derrota ante España, pero aún quedaba un trabajo por terminar, y no podemos simplemente bajar la guardia así».
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