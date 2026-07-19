Kylian Mbappé predice cuántos goles marcará Lionel Messi tras superar el récord del argentino

Mbappé está convencido de que Messi marcará con Argentina ante España en la final del domingo y así recuperará el récord de máximo goleador del Mundial. El capitán francés logró ese récord el sábado al anotar un doblete contra Inglaterra en el partido por el tercer puesto.

Messi lleva 21 goles en Copas del Mundo y aún tiene un partido para recuperar el trono. «Leo siempre marca. Mañana lo hará», dijo Mbappé a Fox Sports.