AFP
Traducido por
Kylian Mbappé niega que el Real Madrid le hiciera una resonancia magnética en la rodilla equivocada y diagnosticara erróneamente la lesión, mientras que el delantero francés afirma que es «indirectamente responsable» de la debacle
Mbappé desmiente las acusaciones de negligencia médica
Mbappé ha respondido a las informaciones que sugieren que el departamento médico del Real Madrid cometió un error catastrófico al realizarle una resonancia magnética en la rodilla derecha en lugar de en la izquierda, que era la lesionada. Las acusaciones apuntaban a que el jugador de 27 años se enfureció después de que el personal médico del club se centrara en su pierna derecha sana durante una revisión de invierno. Sin embargo, en declaraciones previas al próximo partido de Francia, el delantero se apresuró a desmentir la noticia calificándola de inventada.
«La información que dice que examinaron la rodilla equivocada no es cierta», declaró Mbappé a los periodistas. «Puede que sea indirectamente responsable de esta situación porque, cuando no comunicas lo que tienes, dejas la puerta abierta a todo tipo de interpretaciones; todo el mundo se lanza a la brecha, y así es el juego.
«Con el Real Madrid siempre hemos tenido una comunicación bastante clara, tanto cuando empecé mi rehabilitación en Madrid como cuando estuve en París, donde me acompañaban el médico, un fisioterapeuta y el preparador físico del club. No hay ningún problema con eso».
- AFP
No hay nada que lamentar en cuanto al tratamiento de las lesiones
A pesar del revuelo mediático, Mbappé sostiene que su atención médica fue profesional. Sin embargo, las denuncias de negligencia médica provocaron una profunda reorganización del departamento médico del Real Madrid en enero. El periodista Daniel Riolo relacionó directamente los despidos masivos con este incidente.
«Nunca he sido un jugador que se arrepienta», explicó el delantero cuando se le preguntó por el proceso de su recuperación. «Lo único que veo es el presente y el futuro próximo. Estoy contento de poder sentir que mis dos rodillas están bien. En cierto modo, también se lo debo a mi club. Estoy muy feliz de estar aquí, en forma y con buena salud».
La atención de la selección nacional se centra ahora en Brasil
Una vez superado el susto médico, la atención se centra ahora en el enfrentamiento de Francia contra Brasil del jueves. La recuperación total de Mbappé supone un gran impulso para Didier Deschamps, aunque el seleccionador se muestra cauteloso en cuanto al tiempo de juego de su estrella. Por su parte, el delantero declaró que está listo para ser titular si se le da la oportunidad.
«Estoy listo para jugar, para ser titular. El entrenador tomará sus decisiones», afirmó Mbappé. Deschamps, sin embargo, se mostró algo más reservado sobre la participación de su capitán en el próximo amistoso: «Podría ser titular, pero no jugar todo el partido; podría salir como suplente... igual que los otros 24 jugadores en los dos partidos».
- AFP
La recuperación y la recta final
Mbappé admitió que buscar una segunda opinión en París fue el punto de inflexión en su recuperación, y señaló que identificar el origen de su dolor fue el «primer paso hacia la curación». Ahora que ha recuperado el 100 % de su forma, la antigua estrella del PSG está centrada en terminar la temporada a lo grande con el Real Madrid antes del Mundial.
«¿La rodilla? Va muy bien», concluyó Mbappé. «Tuve la oportunidad de obtener el diagnóstico correcto en París y encontramos el mejor plan para volver al máximo nivel. Me he acostumbrado a las especulaciones; forman parte de la vida de un deportista de alto nivel».