Kylian Mbappé niega que el Real Madrid le hiciera una resonancia magnética en la rodilla equivocada y diagnosticara erróneamente la lesión, mientras que el delantero francés afirma que es «indirectamente responsable» de la debacle

Mbappé ha respondido a las informaciones que sugieren que el departamento médico del Real Madrid cometió un error catastrófico al realizarle una resonancia magnética en la rodilla derecha en lugar de en la izquierda, que era la lesionada. Las acusaciones apuntaban a que el jugador de 27 años se enfureció después de que el personal médico del club se centrara en su pierna derecha sana durante una revisión de invierno. Sin embargo, en declaraciones previas al próximo partido de Francia, el delantero se apresuró a desmentir la noticia calificándola de inventada.

«La información que dice que examinaron la rodilla equivocada no es cierta», declaró Mbappé a los periodistas. «Puede que sea indirectamente responsable de esta situación porque, cuando no comunicas lo que tienes, dejas la puerta abierta a todo tipo de interpretaciones; todo el mundo se lanza a la brecha, y así es el juego.

«Con el Real Madrid siempre hemos tenido una comunicación bastante clara, tanto cuando empecé mi rehabilitación en Madrid como cuando estuve en París, donde me acompañaban el médico, un fisioterapeuta y el preparador físico del club. No hay ningún problema con eso».