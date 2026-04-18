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Kylian Mbappé «llenó el vestuario del Real Madrid de egoísmo», afirma una exestrella de Arsenal y Chelsea tras la eliminación en la Liga de Campeones
La llegada de Mbappé ha sido calificada de fiasco
Petit, exjugador de Arsenal y Chelsea, acusó a Mbappé de «llenar el vestuario del Real Madrid de egoísmo». Sus palabras llegan tras la eliminación del equipo español en cuartos de la Liga de Campeones ante el Bayern, que ha provocado una profunda reflexión en el Bernabéu.
Ahora comentarista en RMC, el excentrocampista criticó sin rodeos a su compatriota: «No es solo culpa de Mbappé, pero su llegada llenó el vestuario del Real Madrid de egoísmo. Es un fiasco».
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En comparación con el París Saint-Germain
Petit citó al París Saint-Germain, exequipo de Mbappé, como ejemplo de mejora tras dejar atrás el individualismo que, según él, representa el delantero. Desde la salida del jugador en 2024, el conjunto parisino muestra mayor cohesión, algo que el comentarista resaltó al analizar los problemas del Madrid.
«El momento juega en su contra», apuntó Petit al comparar ambos clubes. «Desde que el PSG juega como equipo, ha sido fenomenal. Están unidos, como los dedos de una mano». No es la primera vez que Petit critica al delantero: ya lo llamó «buscador de atención» y cuestionó su idoneidad como capitán de Francia.
La tarjeta roja a Camavinga agrava el caos
Aunque Mbappé recibió la mayoría de las críticas, Petit también culpó a Eduardo Camavinga por el colapso táctico ante el Bayern. El mediocampista de 23 años fue expulsado por doble amarilla por juego antideportivo y, según Petit, eso eliminó las opciones de remontada del Madrid en el Allianz Arena.
«Si hay que culpar a alguien, ese es Camavinga», añadió Petit. «Su falta fue catastrófica. En el minuto 86 la roja fue dura, pero el árbitro aplicó el reglamento. El Real siempre se escuda en él». La derrota global es de 6-4, lo que deja al gigante español fuera de la competición europea.
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Arbeloa, furioso por las decisiones arbitrales
El entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, mostró su enfado tras el partido y apuntó al árbitro Slavko Vincic. Después del pitido final, Arda Güler vio la roja por protestar, mientras Vinicius Junior y Antonio Rüdiger rodeaban al colegiado.
Arbeloa expresó su frustración ante la prensa: «No se puede expulsar a un jugador por algo así. El árbitro ni siquiera sabía que tenía tarjeta y arruinó un partido emocionante y igualado. Con la roja se acabó todo. Es increíble que expulsaran a un jugador por eso; no puede ser. Estamos muy molestos, enfadados y decepcionados; es injusto».