Mbappé ascendió en la tabla histórica de goleadores de la Champions League después de que el Madrid se impusiera por 2-1 al Inter. El capitán de Francia abrió el marcador con una definición precisa en el minuto 14 desde el interior del área.

El equipo de Mourinho dobló su ventaja apenas nueve minutos después tras un desastre defensivo de los visitantes. El portero del Inter Josep Martinez perdió la posesión tras un pase atrás de Benjamin Pavard, lo que permitió a Federico Valverde empujar el balón a la red.

El Inter apretó con fuerza para volver al partido, pero se quedó a las puertas en el Santiago Bernabéu. Carlos Augusto marcó de volea en el minuto 77 para dar paso a un final emocionante, pero el Real Madrid resistió y se llevó la victoria.