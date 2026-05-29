«Kylian Mbappé hace bien en tomar partido»: Michel Platini respalda la advertencia política del «inteligente» héroe del Real Madrid, pero le da un consejo severo

En una entrevista con Vanity Fair, el delantero del Real Madrid admitió temer una victoria de la extrema derecha. Mbappé declaró: «Me afecta; sé lo que significa y las consecuencias que puede tener para mi país que gente como ellos llegue al poder».

En RTL, Platini respondió: «Kylian Mbappé tiene razón al pronunciarse fuera del campo y sin la camiseta de la selección. Pero cuando la lleva, representa a todos los franceses y es difícil tomar partido».