¡Kylian Mbappé está de vuelta! Gran impulso para el Real Madrid con el regreso a los entrenamientos de la superestrella francesa antes del choque contra el Manchester City

El Real Madrid ha recibido un gran impulso antes de su titánica eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City, ya que Kylian Mbappé ha sido visto de nuevo sobre el césped de Valdebebas. El internacional francés ha estado en París sometiéndose a un tratamiento conservador por una lesión de rodilla, pero su regreso a la base de entrenamiento del club supone un posible punto de inflexión para el entrenador Álvaro Arbeloa.

  • Mbappé regresa a Valdebebas

    Aunque su presencia supone un gran estímulo psicológico, Mbappé no completó una sesión completa con el grupo principal, sino que realizó ejercicios de carrera continua junto al preparador físico Sebastien Devillaz, según Tribuna. A pesar de las optimistas perspectivas en el campo de entrenamiento, el informe sugiere que su participación el miércoles, en el partido de ida del enfrentamiento con el City, sigue siendo muy improbable, ya que continúa siguiendo un plan de recuperación personalizado.

  • SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    Se confirma la baja de Carreras

    Aunque la atención sigue centrada en el regreso de las superestrellas, los blancos han sufrido un revés defensivo con el lateral Álvaro Carreras. El informe médico oficial publicado por el club ha confirmado que «tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Álvaro Carreras por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión muscular en la pantorrilla de la pierna derecha». Teniendo en cuenta esta novedad y el hecho de que el Madrid se enfrentará al City en solo dos días, parece casi seguro que también se perderá el partido de ida de la eliminatoria.

  • Rudiger y Camavinga aportan alivio

    No todo son malas noticias para la directiva del Real Madrid, ya que dos pilares defensivos clave han regresado para reforzar la plantilla. Antonio Rüdiger ha vuelto a entrenar con normalidad y se espera que juegue en la zaga contra el City. Además, Eduardo Camavinga ha superado con éxito un difícil periodo marcado por una persistente infección dental y se ha reincorporado al grupo, lo que le sitúa como candidato a la titularidad en el centro del campo o en el lateral izquierdo.

  • real madrid manchester cityGetty Images

    La atención se centra en el enfrentamiento entre los dos equipos de la ciudad.

    El Real Madrid está entrando en la fase final de su preparación con solo 17 jugadores del primer equipo totalmente disponibles para ser seleccionados. El equipo médico supervisa cada hora la evolución de Mbappé, pero el club mantiene una postura cautelosa, y los informes sugieren que no arriesgarán al delantero a menos que esté al 100 % de su forma física, dando prioridad a su disponibilidad a largo plazo para el partido de vuelta y la Copa del Mundo de verano. Ahora, Arbeloa tiene la presión de superar estos obstáculos de selección contra un City que sigue siendo uno de los favoritos para ganar el trofeo.

0