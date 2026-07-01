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«Kylian Mbappé es un fenómeno»: la estrella francesa es «muy superior» al español Lamine Yamal, afirma el ganador del Balón de Oro
Weah elogia el fenómeno francés
Mbappé sigue acaparando titulares en el Mundial 2026. Sus actuaciones le han valido elogios de Weah, Balón de Oro 1995. Desde el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el exjugador vio al capitán francés arrollar a Suecia con un doblete en la victoria 3-0.
En declaraciones al programa español «El Chiringuito», la exleyenda del AC Milan y el PSG afirmó: «Es un fenómeno, un jugador muy bueno y un goleador excepcional».
- AFP
Mbappé es «mucho mejor» que Yamal, afirma Weah
Aunque el mundo del fútbol está cautivado por el ascenso de Yamal, de 18 años, Weah descartó compararlo con Mbappé. A pesar de que el joven del Barcelona afirmó que Francia «no es mejor» que España, el exjugador liberiano cree que aún hay una gran diferencia entre ambos.
«Yamal es solo un chaval; no se le puede comparar con Mbappé. Kylian es un fenómeno, mientras que Lamine aún crece. Ojalá siga su camino, pero todos sabemos que Mbappé es muy superior», sentenció.
La lucha por la Bota de Oro
La ambición de Mbappé se refleja en la clasificación de goleadores: con seis tantos, el capitán francés disputa la Bota de Oro al mejor de la historia, Lionel Messi. Ante Suecia rozó el hat-trick: un balón al poste y un gol anulado por fuera de juego.
Con 18 goles en su carrera mundialista, está a solo uno de Messi, actual máximo goleador de la historia del torneo. Como ambos siguen liderando a sus selecciones, la lucha por el trono goleador se escribe en directo. Para Weah, este nivel de rendimiento sostenido distingue a los iconos mundiales de una promesa como Yamal.
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Se avecina un posible choque de titanes
España y Francia podrían cruzarse en semifinales, el escenario ideal para que Yamal compruebe que Francia no es «imposible de vencer». De momento, Mbappé sigue siendo el hombre a batir. A pesar de la turbulenta temporada del Real Madrid, su nivel internacional se mantiene intacto, y con el respaldo de leyendas como Weah, la presión recae sobre sus rivales para demostrar que están a la altura.