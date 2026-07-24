Getty/GOAL
Traducido por
¿Kylian Mbappé en el Arsenal? Un exinternacional francés lo ve como «la mejor plataforma» para su fichaje, en plena especulación sobre su llegada a la Premier League
Mbappé espera ganar la Liga de Campeones y el Balón de Oro
El Real Madrid lleva dos temporadas sin ganar el trofeo más prestigioso, lo que frustra a su temible delantero Mbappé. El francés ha marcado 86 goles en 103 partidos con el club.
Además, es el máximo goleador de Francia y el delantero más prolífico en una fase final del Mundial. Los récords ya son habituales.
Sin embargo, el debate sobre el éxito tangible persiste. Mbappé brilla individualmente, pero son los logros colectivos los que distinguen a los mejores.
Si quiere optar al Balón de Oro, deberá ganar La Liga y la Liga de Campeones.
Mientras, ha visto cómo su exequipo, el París Saint-Germain, dominaba Europa las dos últimas temporadas. A sus 27 años, saciar esa sed de títulos continentales es su prioridad.
- Getty Images
¿Qué club de la Premier League sería el más adecuado para Mbappé?
El Arsenal aún busca su primer título de la Liga de Campeones tras perder la final 2025-26. ¿Podría unir fuerzas con Mbappé y celebrar por fin ese ansiado trofeo?
Al preguntarle, Silvestre, exdefensa de los Gunners y de Francia —en declaraciones por cortesía de BetVictor Online Casino— dijo a GOAL: «Es poco probable a corto plazo. En el fútbol todo es impredecible, pero ahora mismo me cuesta imaginarlo».
Al preguntarle si el Arsenal —por delante de equipos como el Manchester City, el Liverpool, el Chelsea y el Manchester United— es el club de la Premier League que mejor se adapta a Mbappé en cuanto a estilo de juego, Silvestre añadió: «No creo que el estilo importe realmente cuando se tiene a un jugador de la talla de este. Encajaría en cualquier equipo.
«Para él lo importante es quién puede ganar el trofeo que me falta. Si tuviera 27 años y hubiera ganado todo menos la Liga de Campeones, elegiría el club que me ofreciera la mejor plataforma y posibilidades para conseguirla».
¿Podría Mbappé seguir los pasos de Henry en el Arsenal?
Otro francés vinculado a los Gunners, Bacary Sagna, ya había declarado aGOAL cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que Mbappé fichara por el Emirates Stadium: «Si se incorporara a la Premier League, creo que el Arsenal le vendría bien.
Todos son jóvenes y dinámicos; además, muy rápidos: Saka, Eze… Por eso el Arsenal sería su mejor destino en Inglaterra.
«No creo que vaya a suceder, quizá termine su carrera en el Real Madrid. Tiene la misma velocidad que Thierry Henry y le iría bien en Inglaterra».
- Getty
Cuando expire el contrato de Mbappé como «galáctico» del Real Madrid
Si Mbappé estuviera disponible, el Arsenal —con su tradición de estrellas francesas— lucharía por ficharlo. Pero tiene contrato en Madrid hasta 2029.
Para que se produzca otro traspaso —uno que potencialmente le lleve a la Premier League—, tendría que manifestar su deseo de abandonar el Bernabéu. Su futuro dependerá de lo que ocurra sobre el terreno de juego, pues aún tiene objetivos por cumplir para garantizar una larga trayectoria en cualquier club.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias