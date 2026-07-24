El Real Madrid lleva dos temporadas sin ganar el trofeo más prestigioso, lo que frustra a su temible delantero Mbappé. El francés ha marcado 86 goles en 103 partidos con el club.

Además, es el máximo goleador de Francia y el delantero más prolífico en una fase final del Mundial. Los récords ya son habituales.

Sin embargo, el debate sobre el éxito tangible persiste. Mbappé brilla individualmente, pero son los logros colectivos los que distinguen a los mejores.

Si quiere optar al Balón de Oro, deberá ganar La Liga y la Liga de Campeones.

Mientras, ha visto cómo su exequipo, el París Saint-Germain, dominaba Europa las dos últimas temporadas. A sus 27 años, saciar esa sed de títulos continentales es su prioridad.