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Kylian Mbappé, el «galáctico» del Real Madrid, logra una hazaña que solo han igualado Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en los últimos 38 años
Mbappé se lleva otro título de Pichichi
Mbappé ganó el Trofeo Pichichi 2025-26 al anotar en la victoria 4-2 del Real Madrid ante el Athletic en la última jornada, llegando a 25 goles. Vedat Muriqi, del Mallorca, quedó segundo con 23. Ante Budimir (Osasuna) fue tercero con 17, y Ferran Torres y Lamine Yamal (Barcelona) marcaron 16 cada uno. Mbappé también lideró La Liga en tiros totales: 63, por encima de los 50 de Muriqi y los 46 de Vinicius Jr.
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Mbappé se une a la élite en España
El último título de máximo goleador de Mbappé le sitúa a la altura de algunos de los nombres más destacados de la historia de La Liga. El francés obtuvo el Pichichi la temporada pasada con 31 goles y lo renovó este año con otra campaña prolífica. Es el primer madridista que lo logra en años consecutivos desde Ronaldo (2014 y 2015), y en los últimos 38 años solo un selecto grupo liderado por Messi ha conseguido tal hito.
Las emotivas despedidas ensombrecen una temporada difícil
El último partido del Real Madrid se despidieron Dani Carvajal y David Alaba.
A pesar de una campaña decepcionante para los estándares del club, Mbappé brilló. El equipo nunca encontró regularidad y se quedó sin títulos, pero los dos Pichichis consecutivos del capitán francés consolidaron su estatus de delantero de élite y pieza clave en los planes futuros del Madrid.
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La era de Mourinho estaba a punto de comenzar en el Madrid
La atención se centra en una nueva era en el Santiago Bernabéu, con el regreso esperado de José Mourinho al banquillo del Real Madrid. El técnico portugués debe reconstruir un equipo que vuelva a pelear por los grandes títulos. Clave será equilibrar a Mbappé y Vinicius, tras un curso en el que el Madrid, pese a su calidad ofensiva, se quedó corto. Después de brillar a nivel individual en la Liga, Mbappé buscará traducir ese éxito en títulos colectivos la próxima temporada.