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Yosua Arya

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Kylian Mbappé, el «galáctico» del Real Madrid, logra una hazaña que solo han igualado Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en los últimos 38 años

K. Mbappe
C. Ronaldo
L. Messi
Real Madrid
Primera División

Kylian Mbappé ganó su segundo Trofeo Pichichi consecutivo tras anotar en la victoria del Real Madrid sobre el Athletic de Bilbao en la última jornada. Así, el delantero francés igualó una marca que, en los últimos 38 años de La Liga, solo habían logrado Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

  • Mbappé se lleva otro título de Pichichi

    Mbappé ganó el Trofeo Pichichi 2025-26 al anotar en la victoria 4-2 del Real Madrid ante el Athletic en la última jornada, llegando a 25 goles. Vedat Muriqi, del Mallorca, quedó segundo con 23. Ante Budimir (Osasuna) fue tercero con 17, y Ferran Torres y Lamine Yamal (Barcelona) marcaron 16 cada uno. Mbappé también lideró La Liga en tiros totales: 63, por encima de los 50 de Muriqi y los 46 de Vinicius Jr.

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  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Mbappé se une a la élite en España

    El último título de máximo goleador de Mbappé le sitúa a la altura de algunos de los nombres más destacados de la historia de La Liga. El francés obtuvo el Pichichi la temporada pasada con 31 goles y lo renovó este año con otra campaña prolífica. Es el primer madridista que lo logra en años consecutivos desde Ronaldo (2014 y 2015), y en los últimos 38 años solo un selecto grupo liderado por Messi ha conseguido tal hito.

  • Las emotivas despedidas ensombrecen una temporada difícil

    El último partido del Real Madrid se despidieron Dani Carvajal y David Alaba.

    A pesar de una campaña decepcionante para los estándares del club, Mbappé brilló. El equipo nunca encontró regularidad y se quedó sin títulos, pero los dos Pichichis consecutivos del capitán francés consolidaron su estatus de delantero de élite y pieza clave en los planes futuros del Madrid.

  • Bellingham Mbappe ViniciusGetty Images

    La era de Mourinho estaba a punto de comenzar en el Madrid

    La atención se centra en una nueva era en el Santiago Bernabéu, con el regreso esperado de José Mourinho al banquillo del Real Madrid. El técnico portugués debe reconstruir un equipo que vuelva a pelear por los grandes títulos. Clave será equilibrar a Mbappé y Vinicius, tras un curso en el que el Madrid, pese a su calidad ofensiva, se quedó corto. Después de brillar a nivel individual en la Liga, Mbappé buscará traducir ese éxito en títulos colectivos la próxima temporada.