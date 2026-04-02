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Kylian Mbappé cuenta una «increíble» anécdota sobre Lionel Messi en los entrenamientos de su etapa en el PSG
La magia de la era MNM
Durante dos temporadas, los aficionados al fútbol pudieron disfrutar en el Parque de los Príncipes de la delantera de ensueño formada por Mbappé, Messi y Neymar. Aunque el trío no logró llevar a la capital francesa el ansiado trofeo de la Liga de Campeones, la brillantez individual que mostraron en sus entrenamientos diarios sigue grabada en la memoria de Mbappé.
Al recordar aquellos días durante su aparición en el podcast The Bridge, el capitán francés habló con gran admiración del ocho veces ganador del Balón de Oro. El jugador, natural de Bondy, confesó que Messi jugaba a un nivel de perfección técnica completamente diferente.
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Una lección magistral sobre el remate
Mbappé contó una anécdota concreta de un entrenamiento de remates en París que le hizo cuestionar sus propias habilidades de talla mundial. A pesar del talento de Neymar y de su propia eficacia, el francés admitió que ninguno de los dos podía igualar la eficiencia y la precisión constante que demostraba Messi durante los entrenamientos habituales.
«Messi, la verdad, es demasiado. Lo hace todo bien», explica Mbappé. «Te contaré una anécdota: estábamos haciendo ejercicios de remate en París. En París, Ney y yo estábamos a la cabeza. Llegó él, hicimos 10 tiros, Ney y yo marcamos 6 o 7. Leo remató 9 veces y marcó el mismo gol 9 veces. Solo pases a la red».
Deja a sus compañeros de equipo atónitos
La absoluta facilidad con la que Messi ejecutó sus jugadas pilló por sorpresa al resto de la plantilla, repleta de estrellas. Mbappé describió una sensación de asombro al presenciar un nivel de ejecución tan alto, y señaló que el argentino hacía que los aspectos más difíciles del juego parecieran algo totalmente rutinario.
Continuando con su recuerdo de la sesión, Mbappé añadió: «Lo miré como diciendo: “¿No lo has entendido o qué?”. Es demasiado». Esta sensación de asombro por parte de un jugador de la talla de Mbappé subraya el impacto único que Messi tuvo en sus compañeros, incluso durante los últimos años de su carrera europea antes de fichar por el Inter de Miami.
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Un legado de grandeza
Aunque los tres miembros del famoso trío «MNM» han emprendido ahora nuevas etapas —Mbappé en el Real Madrid, Messi en la MLS y Neymar de vuelta en el Santos—, el respeto mutuo sigue intacto. Las declaraciones de Mbappé ponen de relieve que, más allá de los trofeos y los titulares, fue la maestría técnica lo que realmente definió la etapa de Messi en la Ligue 1.