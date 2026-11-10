Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y todos los elegidos para el Once Mundial masculino de FIFPRO entre 2005 y 2026

El Once Mundial masculino de FIFPRO se elige cada año mediante la votación de los mejores jugadores del fútbol actual. Creado en 2005, este galardón reconoce la excelencia futbolística a escala mundial.

La entrega de premios de 2026 será la 22.ª edición y se anunció el 9 de noviembre. Los 11 jugadores que reciben más votos en sus respectivas posiciones son elegidos para formar el Once Mundial de FIFPRO.

Repasamos todos los equipos elegidos en ediciones anteriores, en los que han sido protagonistas grandes estrellas del fútbol mundial como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Didier Drogba y Gianluigi Buffon, entre otros.