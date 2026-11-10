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FIFPRO World 11 2025FIFPRO
Traducido por

Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y todos los elegidos para el Once Mundial masculino de FIFPRO entre 2005 y 2026

Analysis
FEATURES

Creado por FIFPRO en 2005, el World 11 es el único premio mundial de fútbol decidido exclusivamente por futbolistas profesionales.

El Once Mundial masculino de FIFPRO se elige cada año mediante la votación de los mejores jugadores del fútbol actual. Creado en 2005, este galardón reconoce la excelencia futbolística a escala mundial.

La entrega de premios de 2026 será la 22.ª edición y se anunció el 9 de noviembre. Los 11 jugadores que reciben más votos en sus respectivas posiciones son elegidos para formar el Once Mundial de FIFPRO.

Repasamos todos los equipos elegidos en ediciones anteriores, en los que han sido protagonistas grandes estrellas del fútbol mundial como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Didier Drogba y Gianluigi Buffon, entre otros.

  • 2026

    Portero: David Raya (España)

    Defensas: Nuno Mendes (Portugal), Pau Cubarsi (España), Achraf Hakimi (Marruecos)

    Centrocampistas: Jude Bellingham (Inglaterra), Rodri (España), Vitinha (Portugal)

    Delanteros: Kylian Mbappe (Francia), Erling Haaland (Noruega), Lionel Messi (Argentina), Lamine Yamal (España)

  • 2025

    Portero: Gianluigi Donnarumma (Italia)

    Defensas: Achraf Hakimi (Marruecos), Virgil van Dijk (Países Bajos), Nuno Mendes (Portugal)

    Centrocampistas: Cole Palmer (Inglaterra), Jude Bellingham (Inglaterra), Pedri (España), Vitinha (Portugal)

    Delanteros: Lamine Yamal (España), Kylian Mbappe (Francia), Ousmane Dembele (Francia)

  • 2024

    Portero: Ederson (Manchester City)

    Defensas: Dani Carvajal (Real Madrid), Virgil Van Dijk (Liverpool), Antonio Rudiger (Real Madrid)

    Centrocampistas: Rodri (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid), Toni Kroos (Real Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City)

    Delanteros: Kylian Mbappe (PSG/Real Madrid), Erling Haaland (Manchester City), Vinicius Jr (Real Madrid)

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  • 2023

    Portero: Thibaut Courtois (Bélgica)

    Defensas: Ruben Dias (Portugal), John Stones (Inglaterra), Kyle Walker (Inglaterra)

    Centrocampistas: Jude Bellingham (Inglaterra), Kevin De Bruyne (Bélgica), Bernardo Silva (Portugal);

    Delanteros: Vinicius Jr (Brasil), Kylian Mbappe (Francia), Erling Haaland (Noruega), Lionel Messi (Argentina)

  • 2022

    Portero: Thibaut Courtois (Bélgica)

    Defensas: Joao Cancelo (Portugal), Virgil van Dijk (Países Bajos), Achraf Hakimi (Marruecos)

    Centrocampistas: Kevin De Bruyne (Bélgica), Casemiro (Brasil), Luka Modric (Croacia)

    Delanteros: Kylian Mbappe (Francia), Erling Haaland (Noruega), Karim Benzema (Francia), Lionel Messi (Argentina)

  • 2021

    Porteros: Gianluigi Donnarumma (Italia)

    Defensas: David Alaba (Austria), Leonardo Bonucci (Italia), Ruben Dias (Portugal)

    Centrocampistas: Jorginho (Italia), N’Golo Kante (Francia), Kevin De Bruyne (Bélgica)

    Delanteros: Cristiano Ronaldo (Portugal), Erling Haaland (Noruega), Robert Lewandowski (Polonia), Lionel Messi (Argentina)

  • 2020

    Portero: Alisson (Brasil)

    Defensas: Alphonso Davies (Canadá), Sergio Ramos (España), Virgil van Dijk (Países Bajos), Trent Alexander-Arnold (Inglaterra)

    Centrocampistas: Kevin De Bruyne (Bélgica), Thiago (España), Joshua Kimmich (Alemania)

    Delanteros: Cristiano Ronaldo (Portugal), Robert Lewandowski (Polonia), Lionel Messi (Argentina)

  • 2019

    Portero: Alisson (Brasil)

    Defensas: Marcelo (Brasil), Sergio Ramos (España), Virgil van Dijk (Países Bajos), Matthijs de Ligt (Países Bajos)

    Centrocampistas: Eden Hazard (Bélgica), Frenkie de Jong (Países Bajos), Luka Modric (Croacia)

    Delanteros: Cristiano Ronaldo (Portugal), Kylian Mbappe (Francia), Lionel Messi (Argentina)

  • 2018

    Portero: David de Gea (España)

    Defensas: Marcelo (Brasil), Sergio Ramos (España), Raphael Varane (Francia), Dani Alves (Brasil)

    Centrocampistas: Eden Hazard (Bélgica), N’Golo Kante (Francia), Luka Modric (Croacia)

    Delanteros: Cristiano Ronaldo (Portugal), Kylian Mbappe (Francia), Lionel Messi (Argentina)

  • 2017

    Portero: Gianluigi Buffon (Italia)

    Defensas: Marcelo (Brasil), Sergio Ramos (España), Leonardo Bonucci (Italia), Dani Alves (Brasil)

    Centrocampistas: Andres Iniesta (España), Toni Kroos (Alemania), Luka Modric (Croacia)

    Delanteros: Cristiano Ronaldo (Portugal), Neymar (Brasil), Lionel Messi (Argentina)

  • 2016

    Portero: Manuel Neuer (Alemania)

    Defensas: Marcelo (Brasil), Sergio Ramos (España), Gerard Pique (España), Dani Alves (Brasil)

    Centrocampistas: Andres Iniesta (España), Toni Kroos (Alemania), Luka Modric (Croacia)

    Delanteros: Cristiano Ronaldo (Portugal), Luis Suarez (Uruguay), Lionel Messi (Argentina)

  • 2015

    Portero: Manuel Neuer (Alemania)

    Defensas: Marcelo (Brasil), Sergio Ramos (España), Thiago Silva (Brasil), Dani Alves (Brasil)

    Centrocampistas: Paul Pogba (Francia), Andres Iniesta (España), Luka Modric (Croacia)

    Delanteros: Cristiano Ronaldo (Portugal), Neymar (Brasil), Lionel Messi (Argentina)

  • 2014

    Portero: Manuel Neuer (Alemania)

    Defensas: Philipp Lahm (Alemania), David Luiz (Brasil), Thiago Silva (Brasil), Sergio Ramos (España)

    Centrocampistas: Angel Di Maria (Argentina), Toni Kroos (Alemania), Andres Iniesta (España)

    Delanteros: Cristiano Ronaldo (Portugal), Lionel Messi (Argentina), Arjen Robben (Países Bajos)

  • 2013

    Portero: Manuel Neuer (Alemania)

    Defensas: Philipp Lahm (Alemania), Sergio Ramos (España), Thiago Silva (Brasil), Dani Alves (Brasil)

    Centrocampistas: Franck Ribery (Francia), Xavi (España), Andres Iniesta (España)

    Delanteros: Cristiano Ronaldo (Portugal), Zlatan Ibrahimovic (Suecia), Lionel Messi (Argentina)

  • 2012

    Portero: Iker Casillas (España)

    Defensas: Marcelo (Brasil), Gerard Pique (España), Sergio Ramos (España), Dani Alves (Brasil)

    Centrocampistas: Andres Iniesta (España) Xabi Alonso (España) Xavi (España)

    Delanteros: Cristiano Ronaldo (Portugal), Falcao (Colombia), Lionel Messi (Argentina)

  • 2011

    Portero: Iker Casillas (España)

    Defensas: Sergio Ramos (España), Gerard Pique (España), Nemanja Vidic (Serbia), Dani Alves (Brasil)

    Centrocampistas: Andres Iniesta (España), Xavi (España), Xabi Alonso (España)

    Delanteros: Cristiano Ronaldo (Portugal), Wayne Rooney (Inglaterra), Lionel Messi (Argentina)

  • 2010

    Portero: Iker Casillas (España)

    Defensas: Carles Puyol (España), Gerard Pique (España), Lucio (Brasil), Maicon (Brasil)

    Centrocampistas: Andres Iniesta (España), Xavi (España), Wesley Sneijder (Países Bajos)

    Delanteros: Cristiano Ronaldo (Portugal), David Villa (España), Lionel Messi (Argentina)

  • 2009

    Portero: Iker Casillas (España);

    Defensas: Patrice Evra (Francia), Nemanja Vidic (Serbia), John Terry (Inglaterra), Dani Alves (Brasil)

    Centrocampistas: Andres Iniesta (España), Xavi (España), Steven Gerrard (Inglaterra)

    Delanteros: Cristiano Ronaldo (Portugal), Fernando Torres (España), Lionel Messi (Argentina)

  • 2008

    Portero: Iker Casillas (España)

    Defensas: Carles Puyol (España), Rio Ferdinand (Inglaterra), John Terry (Inglaterra), Sergio Ramos (España)

    Centrocampistas: Kaka (Brasil), Xavi (España), Steven Gerrard (Inglaterra)

    Delanteros: Cristiano Ronaldo (Portugal), Fernando Torres (España), Lionel Messi (Argentina)

  • 2007

    Portero: Gianluigi Buffon (Italia)

    Defensas: Carles Puyol (España), Fabio Cannavaro (Italia), John Terry (Inglaterra), Alessandro Nesta (Italia)

    Centrocampistas: Steven Gerrard (Inglaterra), Kaka (Brasil), Cristiano Ronaldo (Portugal)

    Delanteros: Ronaldinho (Brasil), Didier Drogba (Costa de Marfil), Lionel Messi (Argentina)

  • 2006

    Portero: Gianluigi Buffon (Italia)

    Defensas: Gianluca Zambrotta (Italia), Fabio Cannavaro (Italia), John Terry (Inglaterra), Lilian Thuram (Francia)

    Centrocampistas: Kaka (Brasil), Andrea Pirlo (Italia), Zinedine Zidane (Francia)

    Delanteros: Ronaldinho (Brasil), Thierry Henry (Francia), Samuel Eto'o (Camerún)

  • 2005

    Portero: Dida (Brasil)

    Defensas: Paolo Maldini (Italia), Alessandro Nesta (Italia), John Terry (Inglaterra), Cafu (Brasil)

    Centrocampistas: Frank Lampard (Inglaterra), Claude Makelele (Francia), Zinedine Zidane (Francia)

    Delanteros: Ronaldinho (Brasil), Andriy Shevchenko (Ucrania), Samuel Eto'o (Camerún)