El Once Mundial masculino de FIFPRO se elige cada año mediante la votación de los mejores futbolistas del momento. El premio, que se concede desde 2005, reconoce la excelencia futbolística a escala mundial.

La entrega de premios de 2026 será la 22.ª edición y se anunciará el 9 de noviembre. Los 11 futbolistas que reciben más votos en sus respectivas posiciones son elegidos para el Once Mundial de FIFPRO. Futbolistas de 70 países han votado para elegir el Once Mundial masculino y el Once Mundial femenino de 2025.

Repasamos todas las alineaciones anteriores, en las que han sido protagonistas estrellas mundiales como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Didier Drogba y Gianluigi Buffon, entre otras.