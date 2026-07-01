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mbappe Getty Images
Donny Afroni

Traducido por

Kylian Mbappé bate el récord de Ronaldo en el Mundial tras marcar un doblete en la goleada de Francia ante Suecia en la ronda de dieciseisavos de final

K. Mbappe
Francia
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Suecia

Kylian Mbappé superó oficialmente a la leyenda brasileña Ronaldo en la historia del Mundial tras brillar en la goleada de Francia 3-0 a Suecia. La estrella del Real Madrid marcó dos tantos que sellaron el pase de Les Bleus a octavos.

  • Mbappé eclipsa a las leyendas brasileñas

    En el minuto 45, Mbappé batió el récord. Tras una pared con Ousmane Dembélé, el francés superó a Viktor Gyökeres y disparó con potencia al portero Jacob Widell Zetterström. Fue su noveno gol en eliminatorias del Mundial, superando la marca que compartían los brasileños Leonidas y Ronaldo.

    «Sé quién soy y qué debo hacer, pero esto no va solo de mí», afirmó Mbappé. «El equipo sabe lo que hay que hacer. Hoy empezó una nueva competición. Jugamos bien, pero al principio pudimos hacer más».

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  • 킬리안 음바페 (Kylian Mbappe)Getty Images

    A la caza de Lionel Messi por la Bota de Oro

    Mbappé no se detuvo tras la reanudación. Después de que Bradley Barcola duplicara la ventaja francesa al inicio del segundo tiempo, Mbappé marcó el tercero en el 74’. Tras un pase medido de Michael Olise, el delantero remató con precisión al segundo palo y sentenció el partido.

    Fue su sexto tanto en el torneo, con el que igualó a Lionel Messi en la lucha por la Bota de Oro. Además, ya suma 18 goles en Mundiales, a solo uno del récord de 19 que posee la leyenda argentina.

  • Emotivo homenaje a Didier Deschamps

    Tras hacer historia, Mbappé corrió a la banda para celebrar con el seleccionador Didier Deschamps, quien regresaba al banquillo tras ausentarse por el funeral de su madre.

    El gesto del capitán subrayó la unidad del grupo en la recta final del torneo. Mbappé le mostró su apoyo: «Sabe que nunca estará solo y que le apoyaremos». Deschamps respondió: «Tenemos una misión, y yo también la tengo junto a ellos».

  • France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El próximo partido será el enfrentamiento decisivo contra Paraguay

    La victoria ante Suecia fue su mayor triunfo en eliminatorias desde la final de 1998 contra Brasil. Francia jugará los octavos de final contra Paraguay en Filadelfia el 4 de julio. Con un Mbappé deslumbrante y el equipo a pleno rendimiento, Les Bleus se perfilan como favoritos a medida que avanza el torneo en Norteamérica.

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