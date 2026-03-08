getty
Traducido por
Kylian Mbappé aspira a regresar tras su lesión contra el Manchester City, mientras que el Real Madrid no descarta un regreso anticipado
La recuperación de Mbappé sigue según lo previsto.
El ganador de la Copa del Mundo no ha estado solo durante su estancia en Francia, ya que ha estado acompañado por dos fisioterapeutas expertos del Real Madrid para garantizar que su recuperación siguiera por buen camino. Aunque el club se ha mostrado cauteloso en cuanto a una fecha definitiva, se ha dejado la puerta abierta a una posible aparición en Europa. El regreso del exdelantero del París Saint-Germain supondría un impulso monumental para el equipo de Álvaro Arbeloa, que se prepara para enfrentarse al equipo de Pep Guardiola en lo que se considera el partido más importante de la ronda. Según MARCA, esta posibilidad, que antes se consideraba casi imposible, ahora es factible.
- Getty
Dos días para demostrar su estado físico.
Mbappé solo tiene ahora dos sesiones de entrenamiento clave, previstas para el lunes y el martes, para demostrar que su rodilla puede soportar la intensidad de un partido tan importante contra el equipo de Guardiola. El deseo personal del jugador de participar en el partido nunca ha estado en duda, pero el cuerpo técnico debe decidir si el riesgo de una recaída supera la recompensa de contar con su principal amenaza ofensiva. El departamento médico del complejo de entrenamiento del club en Valdebebas pasará las próximas horas evaluando el estado exacto de su recuperación.
Tanto los aficionados como el cuerpo técnico siguen con gran atención la situación, dada la importancia de Mbappé como eje del ataque madridista. Hay un optimismo cauteloso tras los informes sobre su «evolución positiva» durante su estancia en Francia, pero la falta de tiempo antes del inicio del partido el miércoles sigue siendo el mayor obstáculo. Es probable que la decisión se tome tras el último entrenamiento previo al partido, el martes por la tarde.
La recuperación de Bellingham y otras novedades sobre su estado físico
Aparte del drama de Mbappé, el lunes hubo otros temas de conversación en Valdebebas. Jude Bellingham continuó con su recuperación y completó parte de la sesión sobre el césped, aunque el internacional inglés trabajó individualmente con el objetivo de recuperar su mejor forma física. Por su parte, Álvaro Carreras, que sufrió un fuerte golpe durante el partido contra el Getafe, también entrenó en solitario, pero se espera que se reincorpore al grupo principal el lunes y que esté disponible para ser seleccionado.
Queda por ver si Carreras será titular, sobre todo teniendo en cuenta el buen estado de forma de Ferland Mendy tras sus últimas actuaciones. Por otra parte, Antonio Rüdiger participó en ejercicios individuales al margen del equipo, aunque se espera que el defensa alemán entrene con normalidad el martes. La profundidad de la plantilla se está poniendo a prueba, ya que varios nombres clave siguen fuera de juego, lo que obliga a Ancelotti a considerar cuidadosamente sus rotaciones defensivas y en el centro del campo antes de la visita del actual campeón de la Premier League.
- Getty Images Sport
La lista de lesionados sigue siendo motivo de preocupación.
Aunque toda la atención se centra en Mbappé, el Real Madrid se enfrenta a una importante lista de lesionados que sigue limitando las opciones de Arbeloa en el campo. David Alaba está luchando actualmente con un problema en la pantorrilla izquierda, mientras que Dani Ceballos y Eder Militao también siguen en la enfermería. La baja más importante a largo plazo sigue siendo la de Rodrygo, que se someterá a una operación tras una grave lesión de rodilla que ha acabado prematuramente con una parte importante de su temporada. A pesar de estas ausencias, el ambiente en el campo de entrenamiento sigue siendo de intensa concentración, ya que el club entra en la fase más crítica de la campaña.
Anuncios