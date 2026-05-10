La exestrella del Arsenal y de Francia cree que el equipo de Mikel Arteta sería el destino perfecto para Mbappé si deja el Madrid antes de tiempo. Tras una semana convulsa en el Bernabéu, Petit afirma que los Gunners serían ideales para el delantero, ya que encajaría en el esquema táctico del norte de Londres.

Al hablar sobre la posible incorporación, Petit declaró a BOYLE Sports: «Al Arsenal le encantaría tener a Kylian Mbappé y él encajaría perfectamente en la banda izquierda. La única razón por la que creo que Mbappé se quedará en el Real Madrid es porque, si se marcha sin ganar ningún título, su fichaje se consideraría un fracaso. Mbappé tiene un ego enorme, así que probablemente querrá quedarse para demostrar lo contrario. Estoy bastante seguro; no le veo dejando el Madrid, quizá el club más grande del mundo, a menos que la decisión se tome por él».