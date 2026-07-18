Kylian Mbappé afirma que Francia «le ha fallado» a Didier Deschamps tras su eliminación del Mundial, y el capitán pide unidad para despedirse con una victoria ante Inglaterra

Mbappé asumió la responsabilidad del fracaso de Francia al no alcanzar su tercera final consecutiva del Mundial y admitió que los jugadores «le han fallado» al seleccionador saliente, Deschamps. El capitán, de 27 años, que debutó con la selección de la mano de Deschamps en 2017, usó las redes sociales para lamentar que el equipo no le haya brindado un final más glorioso a la etapa del entrenador.

En un mensaje a sus millones de seguidores, Mbappé escribió: «Hoy es tu último baile. Tú nos has dado tanto. Deberíamos haberte dado un final mejor, pero hemos fallado. Es difícil expresar con palabras lo que has aportado en 14 años; has sido clave en el renacimiento de este equipo».



