Getty Images Sport
Traducido por
Kylian Mbappé afirma que Francia «le ha fallado» a Didier Deschamps tras su eliminación del Mundial, y el capitán pide unidad para despedirse con una victoria ante Inglaterra
Mbappé admite que Francia no estuvo a la altura
Mbappé asumió la responsabilidad del fracaso de Francia al no alcanzar su tercera final consecutiva del Mundial y admitió que los jugadores «le han fallado» al seleccionador saliente, Deschamps. El capitán, de 27 años, que debutó con la selección de la mano de Deschamps en 2017, usó las redes sociales para lamentar que el equipo no le haya brindado un final más glorioso a la etapa del entrenador.
En un mensaje a sus millones de seguidores, Mbappé escribió: «Hoy es tu último baile. Tú nos has dado tanto. Deberíamos haberte dado un final mejor, pero hemos fallado. Es difícil expresar con palabras lo que has aportado en 14 años; has sido clave en el renacimiento de este equipo».
- AFP
En defensa del legado de Deschamps
Deschamps, de 57 años, ha dirigido una de las etapas más exitosas del fútbol francés, con la victoria en el Mundial 2018 y el título de la Liga de Naciones. Pese a ello, ha recibido críticas de parte de la prensa francesa por su estilo de juego pragmático.
Mbappé lo recordó en su homenaje: «La gente no siempre ha valorado tu grandeza, pero el tiempo y la historia lo harán. Gracias por dejarme representar a mi país en el escenario más importante durante tantos años».
Casi una década juntos
El próximo duelo contra Inglaterra en la «pequeña final» cierra casi una década de relación. Deschamps hizo debutar a Mbappé, entonces adolescente, el 25 de marzo de 2017.
Mbappé cerró su comunicado deseándole éxito en su próxima etapa, pues se espera que Zinedine Zidane lo reemplace. «Te deseo lo mejor en tu nueva aventura», escribió el capitán. «Y gracias de nuevo por todo lo que has aportado a esta camiseta, que tanto significa para nosotros».
- Getty Images Sport
Francia aspira a despedirse con una victoria ante Inglaterra
Con la despedida de Deschamps, Mbappé y sus compañeros buscan cerrar su ciclo con un triunfo ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto del sábado.
En sus 186 partidos al frente, ha sumado 122 victorias, 32 empates y 32 derrotas, con 400 goles a favor y 174 en contra, cerrando una era de más de una década marcada por algunos de los mayores logros del fútbol francés.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias