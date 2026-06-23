Kylian Mbappé admite que el retraso de dos horas por la tormenta le puso «muy nervioso» antes de llevar a Francia a la victoria en el Mundial contra Irak

El partido de la Copa del Mundo entre Francia e Irak, en Filadelfia, se interrumpió por mal tiempo y se suspendió durante un largo periodo. Los jugadores regresaron a los vestuarios a la espera de una mejora.

Tras la reanudación, Francia dominó y ganó 3-0: Mbappé, con dos goles, clasificó a su equipo para la fase eliminatoria.