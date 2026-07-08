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«Kylian está bien»: Mbappé no se ha visto afectado por los comentarios racistas de un político paraguayo, mientras Didier Deschamps defiende a su delantero estrella
Deschamps confirma que Mbappé está listo
A pesar de la polémica por los comentarios racistas de la senadora paraguaya Celeste Amarilla, Deschamps insiste en que su delantero estrella está bien anímicamente. El seleccionador francés asegura que las distracciones externas no han afectado a la concentración ni a la preparación de su capitán para el próximo partido en el Foxborough Stadium.
Al hablar con la prensa, afirmó: «Kylian está bien anímicamente. Está listo para mañana». El técnico destacó que la unión del grupo les ayuda a afrontar las presiones del torneo, sobre todo ahora que preparan la revancha de la semifinal del Mundial 2022 contra los Leones del Atlas.
- AFP
Abusos atroces en Paraguay
La polémica estalló tras la victoria de Francia 1-0 sobre Paraguay, con gol de penalti de Mbappé. Tras el partido, la senadora paraguaya Amarilla publicó insultos racistas contra el delantero en redes sociales. La Federación Francesa de Fútbol los tildó de «absolutamente abominables e inaceptables».
Lo llamó «camerunés colonizado que intenta hacerse pasar por francés» y «bruto que no ha aprendido a escribir», e instó a los jugadores paraguayos a abofetearlo tras el partido. Sus palabras provocaron la condena unánime de la comunidad futbolística.
Mbappé responde a unas acusaciones «despreciables»
La estrella del Real Madrid, segunda en la clasificación de goleadores del torneo con siete tantos —uno menos que el líder, Lionel Messi, y los mismos que Erling Haaland—, respondió a las críticas con un contundente mensaje en redes. Mbappé escribió a la senadora: «Señora Celeste Amarilla, es usted una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa a Paraguay, ese país que ha derramado pasión y honor a lo largo de toda la competición».
Luego lamentó que su actitud eclipsara el esfuerzo de la selección paraguaya en el torneo. «Por su imprudencia y racismo descarado, el mundo ya olvidó la trayectoria histórica que sus jugadoras han realizado en este Mundial, dejando paso a una mujer incompetente que da la peor imagen de su país», añadió el delantero.
- AFP
La atención se centra ahora en los cuartos de final de Marruecos
Tras resolver los problemas fuera del campo, Deschamps pide a su plantilla que mantenga la calma para enfrentar a la peligrosa selección de Marruecos. Los Leones del Atlas han impresionado: empataron con Brasil, vencieron a Haití y Escocia, eliminaron a Países Bajos en penaltis y golearon 3-0 a Canadá en octavos. Pese a ser el mejor equipo del torneo, el seleccionador no se fía. Rechazó cualquier atisbo de relajación y afirmó: «No, solo es diversión. No hay euforia en los entrenamientos, nunca. Tenemos mucho respeto por Marruecos».
Además, se mostró satisfecho con el estado físico de su plantilla de cara a la fase decisiva: «Los datos pospartido son muy buenos. Nos adaptamos, y no pasa nada si una jugadora se pierde una sesión para estar mejor en las siguientes», subrayó, resaltando el meticuloso enfoque con el que Les Bleus defienden su condición de potencia mundial.
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