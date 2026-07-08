A pesar de la polémica por los comentarios racistas de la senadora paraguaya Celeste Amarilla, Deschamps insiste en que su delantero estrella está bien anímicamente. El seleccionador francés asegura que las distracciones externas no han afectado a la concentración ni a la preparación de su capitán para el próximo partido en el Foxborough Stadium.

Al hablar con la prensa, afirmó: «Kylian está bien anímicamente. Está listo para mañana». El técnico destacó que la unión del grupo les ayuda a afrontar las presiones del torneo, sobre todo ahora que preparan la revancha de la semifinal del Mundial 2022 contra los Leones del Atlas.