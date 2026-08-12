A pesar de las especulaciones que lo vinculan con un traspaso a Goodison Park, Walker ha estado ejerciendo como líder de los Clarets durante la preparación de pretemporada. Incluso fue el capitán del equipo en su reciente victoria en la Carabao Cup sobre el Notts County y mostró su templanza al marcar el penalti decisivo en la tanda.

El veterano defensa ya había expresado anteriormente su compromiso con el proyecto en Turf Moor, al decir a los periodistas en el día de medios de la EFL: "Es un reto diferente para mí a nivel personal, pero todo gira en torno al club y a regresar a la Premier League; eso es vital. Todo depende de tu mentalidad".

Walker también lanzó recientemente un mensaje desafiante sobre su estado físico y su deseo de seguir en la élite, insistiendo en que no está listo para ser apartado del fútbol profesional. Al hablar sobre el desafío de medirse a atacantes más jóvenes y rápidos en la segunda categoría, Walker afirmó: "Creo que intentan crear, ¿cómo se llaman ahora?... memes. Intentarán crear memes conmigo, pero puedo aseguraros que no me voy a convertir en el meme de nadie.

"Así que cuando os enfrentéis a mí, lo daré al 100 %. Si me superáis ese día, ya sabes, os dais la mano al final del partido y dices que ha sido un buen partido. No voy a regalar nada para convertirme en un meme".