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Kyle Walker, exestrella del Manchester City, apunta a un sorprendente regreso a la Premier League, ya que un club inesperado planea un movimiento por el veterano del Burnley
El Everton pone sus ojos en un refuerzo veterano
El Everton se ha perfilado como un destino sorpresa para Walker, ya que David Moyes busca reforzar sus opciones defensivas antes de que se cierre el mercado de fichajes, según The Sun. Se dice que el jugador de 36 años, que se marchó a Turf Moor el verano pasado en una operación de hasta 5 millones de libras y al que le queda un año de contrato, está disponible por una cantidad simbólica.
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Crisis de laterales derechos en Goodison Park
El interés del Everton por Walker responde a una carencia de largo recorrido en el lado derecho de su defensa. Con Nathan Patterson teniendo problemas para gozar de minutos con regularidad y acercándose al final de su contrato, Moyes se ha visto obligado a utilizar al central Jake O'Brien fuera de posición.
La versatilidad de Walker es un argumento de peso para el club de Merseyside. El nuevo técnico del Burnley, Nicky Hayen, ha estudiado utilizar al veterano como central derecho en una defensa de tres, un papel que dominó a las órdenes de Gareth Southgate con Inglaterra. Sin embargo, el atractivo de un regreso a la Premier League podría ser demasiado fuerte como para rechazarlo. Según se informa, el Everton también sigue al Alistair Johnson, del Celtic, y a Daniel Munoz, del Crystal Palace, para aportar competencia en esa zona concreta de la plantilla.
¿Luchar por el Championship o volver a la Premier?
A pesar de las especulaciones que lo vinculan con un traspaso a Goodison Park, Walker ha estado ejerciendo como líder de los Clarets durante la preparación de pretemporada. Incluso fue el capitán del equipo en su reciente victoria en la Carabao Cup sobre el Notts County y mostró su templanza al marcar el penalti decisivo en la tanda.
El veterano defensa ya había expresado anteriormente su compromiso con el proyecto en Turf Moor, al decir a los periodistas en el día de medios de la EFL: "Es un reto diferente para mí a nivel personal, pero todo gira en torno al club y a regresar a la Premier League; eso es vital. Todo depende de tu mentalidad".
Walker también lanzó recientemente un mensaje desafiante sobre su estado físico y su deseo de seguir en la élite, insistiendo en que no está listo para ser apartado del fútbol profesional. Al hablar sobre el desafío de medirse a atacantes más jóvenes y rápidos en la segunda categoría, Walker afirmó: "Creo que intentan crear, ¿cómo se llaman ahora?... memes. Intentarán crear memes conmigo, pero puedo aseguraros que no me voy a convertir en el meme de nadie.
"Así que cuando os enfrentéis a mí, lo daré al 100 %. Si me superáis ese día, ya sabes, os dais la mano al final del partido y dices que ha sido un buen partido. No voy a regalar nada para convertirme en un meme".
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¿Qué le espera a Walker?
Mientras el Burnley prepara su partido inaugural de Championship contra el West Ham, el creciente interés del Everton sigue siendo uno de los grandes temas de conversación. Que Walker decida cumplir su contrato en el noroeste o aceptar una última aventura en la Premier League dependerá de cómo avancen las negociaciones esta semana.
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