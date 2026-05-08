AFP
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¿Kvaratskhelia al Bayern de Múnich? El director general confirma el interés por el «talentoso» hermano de la estrella del PSG, Khvicha, tras la visita del joven de 16 años a la cantera
El Bayern confirma su interés tras la sesión de entrenamiento del joven delantero en el club
El Bayern de Múnich sigue de cerca a Tornike, hermano de 16 años del delantero del PSG Khvicha. Recientemente se entrenó con los campeones de la Bundesliga en su cantera de Múnich. El director deportivo Freund confirmó su participación en sesiones del Campus del club, donde el Bayern evalúa talentos emergentes de Europa del Este. La visita incluyó una reunión de presentación en Múnich para analizar su potencial y futuro desarrollo.
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Freund elogia el potencial del joven
Freund confirmó la prueba del jugador en una rueda de prensa previa al partido de la Bundesliga contra el Wolfsburgo. Reconoció su talento, pero pidió no compararlo aún con su hermano.
«Sí, su hermano [el de Khvicha] entrenó con nosotros; tiene talento. Si es tan bueno como él es pronto para decirlo. Pero es un jugador con talento, y ya veremos cómo se desarrollan las cosas», declaró Freund, según Sport.
Buena primera impresión, aunque persisten obstáculos normativos.
Según los informes, Tornike impresionó en su paso por la cantera del Bayern. Jugó un amistoso con el sub-17 contra una selección de la Global Academy dirigida por la leyenda Klaus Augenthaler. El juvenil bávaro ganó 3-0; se dice que el joven marcó un gol y destacó por su habilidad técnica.
Su fichaje no es inmediato: al ser extracomunitario, la FIFA le obliga a esperar a cumplir 18 años para incorporarse al club alemán.
El Bayern analiza opciones hasta que el jugador cumpla la edad mínima requerida.
El Bayern debe decidir cómo gestionar los dos años que faltan para que Tornike pueda fichar de forma definitiva. Una opción es cederlo a un club asociado de su red de colaboración, lo que le permitiría seguir formándose en Europa bajo la atenta mirada de los ojeadores del Bayern.