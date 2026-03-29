KSI y Andy Carroll «hablan todos los días» mientras toma forma el ambicioso plan de llegar a la Premier League con el Dagenham & Redbridge

Al hablar de la colaboración, Carroll se mostró totalmente sincero sobre su dinámica y su ambición sin tapujos: «Ha sido fantástico trabajar con él. Se nota perfectamente cómo es como persona. Es muy entusiasta y quiere hacerlo bien en todo lo que emprende. Lo da todo al cien por cien, y tenerlo como parte de la familia Dagenham es fantástico. Hablamos todos los días. Si yo puedo ayudarle a mejorar un 1 % y él puede ayudarme a mejorar un 1 %, eso beneficia a todos».

Sin embargo, destacó que el club cuenta con una red de apoyo más amplia. «No somos solo nosotros dos, somos cinco o seis juntos», añadió.