KSI se burla sin piedad del Wealdstone después de que Sak Hassan haya aparecido en la Baller League UK por segunda semana consecutiva en contra de los deseos del club

Las repercusiones de la decisión de Hassan de dar prioridad a la Baller League parecen haber puesto fin prematuramente a su temporada en el Wealdstone. Aunque el club sigue siendo su empleador principal, ha confirmado que ya no formará parte de sus planes para los partidos mientras se disputa el resto de la temporada de la National League.

«Sak y sus representantes son conscientes de que está incumpliendo su contrato de jugador al optar por participar en la Baller League», explicó el presidente del club, Rory Fitzgerald. «Para que quede absolutamente claro, el Wealdstone FC conserva su inscripción oficial como jugador y cualquier decisión relacionada con el resto de esta temporada sigue siendo competencia de la Junta Directiva del club».

Fitzgerald añadió: «Ya nos hemos reunido con Gary y el cuerpo técnico para debatir ideas tanto a corto como a largo plazo sobre la composición de la plantilla y el fichaje de jugadores. Así que cualquier trabajo que podamos realizar de aquí al cierre del mercado de fichajes, el jueves de la semana que viene (27 de marzo), en lo que respecta a afinar lo que tenemos en el equipo, nos ayudará a avanzar en la renovación de la plantilla durante el verano».