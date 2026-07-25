El Milan, que con los clubes belgas ha afrontado negociaciones bastante duras en las últimas temporadas —los ejemplos de Charles de Ketelaere y Ardon Jashari con el Brujas están ahí para demostrarlo—, permanece por ahora a la espera. Cómplice de ello es la delicada situación de Rafael Leao, que es un jugador de salida (siempre en el punto de mira de Fenerbahçe y Galatasaray) y que liberaría recursos importantes con su traspaso; el Milan aún no ha dado pasos por Karetsas, pese a no haber ocultado su interés por el jugador. Se espera un posible giro a comienzos de la próxima semana, cuando el Borussia Dortmund confía en lanzar el ataque decisivo para llevar a la cuenca del Ruhr al internacional griego, pero cuando, según informaciones de la prensa helena, el Milan podría mover ficha a su vez presentando una primera oferta para imponerse a la competencia.