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Karim Malim

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Koman recibe un revés inesperado antes del Mundial de 2026

R. Koeman
J. Schouten
Netherlands
World Cup
Países Bajos

La pesadilla de Al-Salibi sacude a la estrella de los Molinos

Ronald Koeman, seleccionador de la selección de Holanda, ha recibido un duro golpe antes del inicio de la Copa del Mundo de 2026, que se celebrará conjuntamente en Canadá, México y Estados Unidos.

Está previsto que el torneo dé comienzo el 11 de junio en el estadio de Ciudad de México y concluya el 19 de julio en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey, en una edición que se prevé que sea una de las más emocionantes de la historia del Mundial.

La selección holandesa disputará el torneo en el Grupo F, junto a las selecciones de Japón, Suecia y Túnez.

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  • Netherlands v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    El golpe... Una lesión acaba con el sueño

    En un giro impactante, el PSV Eindhoven anunció este domingo que su capitán, Jerdie Schouten, sufrió una grave lesión con rotura del ligamento cruzado de la rodilla durante el partido contra el Utrecht, lo que significa que su ausencia en el Mundial es segura.

    La lesión de Schouten (29 años) se produjo en la segunda parte del partido, que terminó con la victoria del PSV por 4-3, el sábado por la noche, tras un giro repentino de la rodilla, por lo que tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla en medio de una gran preocupación.

    El club confirmó que las pruebas médicas realizadas posteriormente revelaron una rotura del ligamento cruzado, una lesión que suele requerir un periodo de recuperación de entre 6 y 9 meses, lo que pone fin a sus esperanzas de participar en el Mundial.

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  • Newcastle United FC v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    Declaraciones conmovedoras... Conmoción y esperanza

    En unas emotivas declaraciones, Schouten afirmó: «Cuando sufrí la lesión, sentí inmediatamente que algo no iba bien... Tenía una pequeña esperanza de que no fuera grave, pero, por desgracia, se confirmó lo contrario».

    Y añadió: «El golpe es duro ahora mismo, pero lo superaré rápidamente... Al PSV le esperan momentos maravillosos, y daré todo lo que tengo para formar parte de ellos».

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    Una temporada excepcional y un final doloroso

    Schouten ha disputado 40 partidos con el PSV Eindhoven en distintas competiciones esta temporada, 28 de ellos en la liga, contribuyendo a que el equipo esté a punto de conquistar el título por tercera vez consecutiva.

    A nivel internacional, el centrocampista ha disputado 17 partidos con la camiseta de la selección holandesa desde su debut en 2022, siendo el último de ellos su participación completa en un partido amistoso contra Ecuador, que terminó en empate la semana pasada.

    La ausencia de Schouten no solo supone una pérdida humana, sino que plantea a Ronald Koeman un auténtico reto táctico, dada la importancia del jugador dentro del sistema del centro del campo a pocos meses del inicio del Mundial.