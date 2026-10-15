«¡Kolo Muani estaba allí en el momento justo!»: Un desenlace dramático en los últimos instantes del tiempo añadido da la victoria a la Juventus en Vigo

La Juventus logró una trabajada victoria por 2-1 ante el Celta de Vigo en Abanca-Balaídos, en la segunda jornada de la fase de grupos de la Europa League. Hugo Alvarez adelantó al equipo español en el minuto 18, pero el conjunto de Luciano Spalletti reaccionó tras el descanso y se llevó los tres puntos.

Nick Woltemade empató para los visitantes antes de que Randal Kolo Muani, que había salido desde el banquillo, rematara de cabeza un centro de Andrea Cambiaso para marcar el gol de la victoria en el minuto 92.

Pierre Kalulu también alcanzó una cifra destacada esa noche: disputó su partido número 100 con la Juventus.