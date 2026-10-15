La Juventus logró una trabajada victoria por 2-1 ante el Celta de Vigo en Abanca-Balaídos, en la segunda jornada de la fase de grupos de la Europa League. Hugo Alvarez adelantó al conjunto español en el minuto 18, pero el equipo de Luciano Spalletti remontó tras el descanso y se llevó los tres puntos.

Nick Woltemade empató para los visitantes antes de que Randal Kolo Muani, que había salido desde el banquillo, marcara de cabeza el gol de la victoria en el minuto 92 tras un centro de Andrea Cambiaso.

Pierre Kalulu también alcanzó un hito importante esa noche al disputar su partido número 100 con la Juventus.