AFP
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«¡Kolo Muani estaba ahí en el momento justo!»: Un desenlace dramático en los últimos instantes del tiempo añadido da la victoria a la Juventus en Vigo
Kolo Muani culmina una espectacular remontada europea en Vigo
La Juventus logró una trabajada victoria por 2-1 ante el Celta de Vigo en Abanca-Balaídos, en la segunda jornada de la fase de grupos de la Europa League. Hugo Alvarez adelantó al conjunto español en el minuto 18, pero el equipo de Luciano Spalletti remontó tras el descanso y se llevó los tres puntos.
Nick Woltemade empató para los visitantes antes de que Randal Kolo Muani, que había salido desde el banquillo, marcara de cabeza el gol de la victoria en el minuto 92 tras un centro de Andrea Cambiaso.
Pierre Kalulu también alcanzó un hito importante esa noche al disputar su partido número 100 con la Juventus.
- AgenciaLOF
Spalletti elogia la jugada del gol de la victoria en los últimos minutos y la actitud del equipo
Tras el dramático desenlace, el entrenador de la Juventus, Luciano Spalletti, destacó el empeño del equipo por conseguir los tres puntos. «Vi que no queríamos conformarnos, sino salir a ganar el partido, y lo conseguimos con una jugada sencilla, bien ejecutada», dijo Spalletti.
«Volvimos a meter el balón en el área, dimos ese pase al hueco y Kolo Muani estuvo en el momento justo para rematar».
«Al final, obtuvimos la recompensa tanto por nuestros cambios como por la actitud del equipo sobre el terreno de juego».
Asumir riesgos, clave en el arreón de la Juventus en la segunda parte
La Juventus mostró mucha más determinación en la segunda parte. Chico Conceicao y Pape Matar Sarr obligaron al portero a intervenir antes de que Nico Gonzalez estrellara un balón en el poste en el tiempo añadido. Spalletti defendió el planteamiento proactivo de su equipo pese a las dificultades tácticas anteriores.
«Asumir riesgos forma parte del fútbol moderno. Me gusta la actitud de los jugadores, volvieron a demostrarla esta noche», señaló Spalletti.
«Cada vez que tuvimos el balón, seguimos intentándolo hasta el último momento».
- Ball Raw Images
¿Qué les espera a la Juventus y al Celta de Vigo?
La victoria en el tiempo añadido permite a la Juventus mantener su impulso en la fase de grupos de la Europa League.
La Juventus intentará prolongar su racha de victorias cuando reciba al Rennes en la tercera jornada.
El Celta de Vigo, por su parte, visitará al Celtic en busca de sus primeros puntos en la competición.
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