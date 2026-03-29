Kolo Muani espera a la Juventus: situaciones diferentes en cuanto a la salida de David y Openda

«Openda se ha convertido en un problema que la Juve debe resolver y ya está buscando compradores para él. En estos momentos, está buscando compradores más para él que para David», asegura Romano. «Spalletti también ha dado a entender en numerosas ocasiones, tanto en privado como en público, que el belga no encaja con lo que él quiere. La relación entre Openda y la Juve ha llegado a su fin; se separarán a menos que se produzca un giro inesperado». El resultado de las negociaciones para la renovación de Vlahovic, que aún no se han cerrado, influirá sin duda en el futuro de David.