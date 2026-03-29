Randal Kolo Muani, que esta noche salió desde el banquillo para contribuir a la victoria por 3-1 de Francia en el partido amistoso contra Colombia, sigue atento al mercado de fichajes. El delantero, cedido por el PSG al Tottenham, fue objeto de un interés insistente por parte de la Juventus tras los últimos seis meses de la temporada pasada en calidad de cedido, y parece que las negociaciones podrían reanudarse pronto.
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Kolo Muani espera a la Juventus: situaciones diferentes en cuanto a la salida de David y Openda
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Según Fabrizio Romano, de hecho, el francés «sigue estando muy interesado en la Juve. Está recibiendo otras ofertas, de clubes de fuera de Europa con cifras importantes, pero él quiere esperar a la Juve. Le gustó que la Juve volviera en enero y lo cortejara de nuevo, y también a sus compañeros; él se había mostrado totalmente abierto, pero luego el Tottenham lo frenó». Ahora, con el regreso al PSG en el horizonte, Kolo Muani, fuera de los planes de los parisinos, espera el próximo movimiento de la Juve.
OPENDA OUT, DAVID SIN URGENCIA
«Openda se ha convertido en un problema que la Juve debe resolver y ya está buscando compradores para él. En estos momentos, está buscando compradores más para él que para David», asegura Romano. «Spalletti también ha dado a entender en numerosas ocasiones, tanto en privado como en público, que el belga no encaja con lo que él quiere. La relación entre Openda y la Juve ha llegado a su fin; se separarán a menos que se produzca un giro inesperado». El resultado de las negociaciones para la renovación de Vlahovic, que aún no se han cerrado, influirá sin duda en el futuro de David.