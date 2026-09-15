Ampliando el discurso sobre Kolo Muani, a la luz de su rendimiento actual, sigue siendo un misterio el motivo por el que hasta tres directivos de la Juventus, en distintos momentos, persiguieron al jugador nacido en 1998 casi como una obsesión. Primero Giuntoli, que lo fichó cedido en enero de 2025, luego Comolli, que lo persiguió en vano durante todo el verano de 2025, y por último Carnevali, que tras una larga negociación en el verano de 2026 lo ha fichado a título definitivo por la importante cifra de 38 millones de parte fija más 12 en bonus.





«No podemos pensar que la Juventus se haya convertido en una sociedad de un nivel más bajo del que es. Estamos en un ciclo, habrá dificultades y también posibilidades de volver a la cima», declaró ayer el consejero delegado de la Juventus Giovanni Carnevali. Pues bien, la impresión hoy es que la decisión de apostar por Kolo Muani pertenece por completo a una Juventus que, hoy por hoy, tiene dificultades para salir de una dimensión más baja con respecto a su historia. En otro tiempo, la Juventus podía permitirse, por ejemplo, a los números uno de Francia puesto por puesto, de Platini a Zidane pasando por Deschamps, Trezeguet, Lilian Thuram, Vieira y Pogba, mientras que hoy la Vecchia Signora tarda un año en devolver a Kolo Muani a Turín, un jugador que no fue convocado para el Mundial y que no está (al menos) entre los diez mejores delanteros franceses del momento.



