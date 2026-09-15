Ampliando el discurso sobre Kolo Muani, a la luz de su rendimiento actual, sigue siendo un misterio el motivo por el que hasta tres directivos de la Juventus, en distintos momentos, persiguieron al nacido en 1998 casi como una obsesión. Primero Giuntoli, que lo fichó cedido en enero de 2025, luego Comolli, que lo persiguió en vano durante todo el verano de 2025, y por último Carnevali, que tras una larga negociación en el verano de 2026 lo ha fichado en propiedad por la importante cifra de 38 millones fijos más 12 en bonus.





«No podemos pensar que la Juventus se haya convertido en un club de un nivel más bajo del que es. Estamos en un ciclo, habrá dificultades y también posibilidades de volver a la cima», declaró ayer el consejero delegado de la Juventus, Giovanni Carnevali. Pues bien, la impresión hoy es que la decisión de apostar por Kolo Muani pertenece por completo a una Juventus que, hoy, tiene dificultades para salir de una dimensión más baja respecto a su historia. Hubo un tiempo en que la Juventus podía permitirse, por ejemplo, a los números uno de Francia puesto por puesto, desde Platini hasta Zidane, pasando por Deschamps, Trezeguet, Lilian Thuram, Vieira y Pogba, mientras que hoy la Vecchia Signora tarda un año en devolver a Kolo Muani a Turín, que no fue convocado para los Mundiales y que no está (al menos) entre los diez mejores delanteros franceses del momento.



