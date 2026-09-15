Incluso después de la pésima actuación de Randal Kolo Muani contra el Sassuolo, Luciano Spalletti no se ha bajado del carro del delantero francés: «Debemos jugar más con Kolo Muani. Cuando los rivales juegan al hombre, hay que buscar al delantero centro, hacer que aguante el balón y luego acudir en su apoyo. En cambio, lo hicimos pocas veces, aunque en algunos casos él debe ser más agresivo, eso es verdad». No puede hacer otra cosa, Spalletti, y no puede decir nada distinto. Junto a Nick Woltemade, Kolo Muani es uno de los dos únicos delanteros centros presentes en la plantilla de la Juventus, excluyendo a Arek Milik (fuera de las listas de la UEFA y de la Serie A), y el entrenador no puede desde luego soltarle la mano en septiembre, al margen de la pulla en el pospartido ante el Frosinone.
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Kolo Muani, aquel balón perdido y una obsesión de 50 millones que no marca: ante el NEC y el Atalanta, las últimas oportunidades
ESE BALÓN PERDIDO
Ante el Sassuolo, Kolo Muani fue un fantasma en todas las situaciones de juego: a la hora de desmarcarse, en el control del balón y en el remate a puerta. No intentó ni uno y, de hecho, cuando tuvo la posibilidad de hacerlo, en el 94', en vez de tirar se empeñó en un desastroso regate dentro del área, perdiendo el balón que dio pie al gol del 3-2 del Sassuolo, firmado (a su pesar) por el ex Adzic, y haciendo saltar los nervios de todo el entorno de la Juventus, desde el entrenador hasta los aficionados.
LAS DECISIONES DE SPALLETTI
De palabra, Spalletti sigue defendiendo a Kolo Muani, y como se ha dicho no puede hacer otra cosa. En los hechos, no hay duda de que el técnico de Certaldo está pensando en todas las soluciones que tiene a su disposición, porque está claro para todos que el partido del jueves en la Europa League contra el NEC Nijmegen y, sobre todo, el del domingo contra el Atalanta en la liga, representan ya un punto de inflexión importante para la temporada de la Juventus. En los dos próximos partidos, Kolo Muani tendrá sin duda todavía espacio y ocasiones para jugar y para encontrar el camino del gol, un tanto que aún no ha marcado esta temporada. Queda por ver si lo hará en ambas ocasiones como titular o saliendo desde el banquillo. Si lo hará como único punta o junto a Woltemade y, en ese caso, si será él quien juegue más adelantado, con el alemán de mediapunta, o si será al revés. En cualquier caso, las oportunidades para el ex Tottenham seguirán sin ser muchas, y cada minuto sobre el campo de ahora en adelante será fundamental para él.
Una obsesión de perfil bajo
Ampliando el discurso sobre Kolo Muani, a la luz de su rendimiento actual, sigue siendo un misterio el motivo por el que hasta tres directivos de la Juventus, en distintos momentos, persiguieron al nacido en 1998 casi como una obsesión. Primero Giuntoli, que lo fichó cedido en enero de 2025, luego Comolli, que lo persiguió en vano durante todo el verano de 2025, y por último Carnevali, que tras una larga negociación en el verano de 2026 lo ha fichado en propiedad por la importante cifra de 38 millones fijos más 12 en bonus.
«No podemos pensar que la Juventus se haya convertido en un club de un nivel más bajo del que es. Estamos en un ciclo, habrá dificultades y también posibilidades de volver a la cima», declaró ayer el consejero delegado de la Juventus, Giovanni Carnevali. Pues bien, la impresión hoy es que la decisión de apostar por Kolo Muani pertenece por completo a una Juventus que, hoy, tiene dificultades para salir de una dimensión más baja respecto a su historia. Hubo un tiempo en que la Juventus podía permitirse, por ejemplo, a los números uno de Francia puesto por puesto, desde Platini hasta Zidane, pasando por Deschamps, Trezeguet, Lilian Thuram, Vieira y Pogba, mientras que hoy la Vecchia Signora tarda un año en devolver a Kolo Muani a Turín, que no fue convocado para los Mundiales y que no está (al menos) entre los diez mejores delanteros franceses del momento.
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