¡Kobbie Mainoo termina el Mundial 2026 sin jugar ni un minuto! Últimas sobre la estrella del United tras pedirle que fingiera una lesión en el «absurdo» partido por el tercer puesto contra Francia

Tuchel explicó que una lesión de espalda dejó a Mainoo fuera del partido en que Inglaterra venció 6-4 a Francia por la medalla de bronce. Se esperaba que el centrocampista debutara en Miami, pero volvió a ver el encuentro desde la banda. La Federación Inglesa confirmó antes del partido que Mainoo no jugaría por lesión.

Tras el triunfo, Tuchel aclaró lo ocurrido: «Kobbie se lesionó en la última sesión de entrenamiento de ayer por la mañana», declaró el técnico alemán a los periodistas. «Sintió un dolor agudo en la espalda durante el entrenamiento y no estaba en condiciones de jugar». Así termina un torneo decepcionante para el canterano del United, que regresa a Carrington sin haber disputado ni un minuto, a pesar de su gran nivel en la liga con Michael Carrick la temporada pasada.







