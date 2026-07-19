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¡Kobbie Mainoo termina el Mundial 2026 sin jugar ni un minuto! Últimas sobre la estrella del United tras pedirle que fingiera una lesión en el «absurdo» partido por el tercer puesto contra Francia
Tuchel confirma un contratiempo de última hora en cuanto a la forma física
Tuchel explicó que una lesión de espalda dejó a Mainoo fuera del partido en que Inglaterra venció 6-4 a Francia por la medalla de bronce. Se esperaba que el centrocampista debutara en Miami, pero volvió a ver el encuentro desde la banda. La Federación Inglesa confirmó antes del partido que Mainoo no jugaría por lesión.
Tras el triunfo, Tuchel aclaró lo ocurrido: «Kobbie se lesionó en la última sesión de entrenamiento de ayer por la mañana», declaró el técnico alemán a los periodistas. «Sintió un dolor agudo en la espalda durante el entrenamiento y no estaba en condiciones de jugar». Así termina un torneo decepcionante para el canterano del United, que regresa a Carrington sin haber disputado ni un minuto, a pesar de su gran nivel en la liga con Michael Carrick la temporada pasada.
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Butt insta a boicotear un partido que califica de «absurdo»
La noticia de la lesión llega tras una semana polémica. El excentrocampista del Manchester United, Nicky Butt, sugirió que Mainoo debería haber fingido una lesión para no jugar el partido por el tercer puesto, que calificó de «absurdo». Butt criticó el trato que Tuchel dio al joven, sobre todo tras la eliminación de los Tres Leones ante Argentina en semifinales.
«Si yo fuera Kobbie Mainoo, simplemente me negaría a jugar. Diría que estoy lesionado», afirmó Butt. «Es un partido sin sentido, sobre todo cuando te han tratado así. No ha jugado ni un minuto de fútbol, y ahora tiene que salir a disputar este amistoso presuntuoso e inútil y arriesgarse a lesionarse para toda la temporada… No».
Neville exige respuestas sobre la joven promesa
Mantener a Mainoo en el banquillo durante toda la fase eliminatoria ha generado debate. Aficionados y comentaristas se preguntan por qué se ignoró al centrocampista en el colapso de la semifinal. Gary Neville, en «The Overlap», criticó la decisión y sugirió que Mainoo debería pedir explicaciones. Añadió que Declan Rice estaba «hecho polvo» tras enfermedad y lesión, pero aun así Mainoo no jugó.
Tras las semifinales, Neville declaró: «Estábamos agotados. No podíamos salir del área. Los centrocampistas se echaban atrás sin fuerzas». Hoy Declan no ha estado bien desde el principio, ¿no? Eso es un gran problema para nosotros. No tenía la energía ni la velocidad para llegar al balón. Kobbie Mainoo tendría motivos para preguntarse qué pasa».
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Preocupaciones en Old Trafford de cara a la nueva temporada
La noticia preocupa a Carrick y al cuerpo técnico del Manchester United, ya de vuelta en Inglaterra. Mainoo brilló bajo su mando en la segunda parte de la pasada Premier, y con la nueva temporada cerca, los «Diablos Rojos» no pueden permitirse perder a su motor en el centro del campo por un problema de columna de larga duración.
El United debutará en la liga contra el Hull City el 22 de agosto, así que Mainoo tiene solo un mes para recuperarse del «dolor agudo» que mencionó Tuchel. Tras un verano agotador y frustrante en Norteamérica, el jugador de 21 años debe centrarse ahora en su rehabilitación.
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