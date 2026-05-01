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Kobbie Mainoo revela que, de ser aficionado, llevaría en su camiseta los nombres de dos compañeros de equipo -antes admiró a Wayne Rooney- y planea un tatuaje inspirado en el Manchester United
Un auténtico «Red Devils» de los pies a la cabeza
Mainoo, joven estrella del United, ha renovado su contrato y reafirma su compromiso con el club de su infancia. El canterano, ya pieza clave del primer equipo, mantiene su vínculo con las tradiciones del Teatro de los Sueños pese a su rápido salto a la fama internacional. Tras crecer en la cantera del United, la afinidad del jugador de 21 años por el club marca sus ambiciones y su identidad fuera del campo.
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De aficionado a protagonista
En una entrevista con GQsobre sus primeras influencias y la admiración que siente por sus compañeros, Mainoo recordó a los jugadores que marcaron su infancia y a quienes respeta hoy. Al preguntarle por el primer nombre que llevó en una camiseta de réplica, respondió: «[Wayne] Rooney. De niño, él era el referente del United. Era el número uno, así que en aquella época no creo que nadie llevara otro nombre en la camiseta».
Si tuviera que elegir hoy, dijo, se decantaría por Bruno Fernandes o Amad Diallo: «Me fascinaba ese tipo de extremo habilidoso. Y Bruno es increíble; lo que ha hecho por el club y lo que sigue logrando esta temporada es impresionante».
Lealtad de por vida
El internacional inglés habló de afianzar su futuro en el club con un homenaje permanente y una carrera poco habitual en la era moderna. Sobre tatuarse el escudo del United, Mainoo afirmó: «Desde niño he sido hincha del United y he ido a Old Trafford, así que sí, es posible».
Sobre la posibilidad de pasar toda su carrera en Old Trafford, el centrocampista nacido en Stockport añadió: «Sí, quiero decir que amo este club y lo he hecho toda mi vida, así que sí, sin duda es posible».
- AFP
El momento culminante de una temporada decisiva
Mainoo vuelve al césped: el United recibe al Liverpool el domingo 3 de mayo. Ganar este derbi casi aseguraría la Liga de Campeones y sería el escenario ideal para que el joven centrocampista muestre su liderazgo. Con el Mundial cerca, mantener su gran nivel en la liga es clave para consolidarse como estrella mundial sin olvidar sus raíces en Manchester.