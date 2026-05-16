Kobbie Mainoo habla sobre el trato de Rubén Amorim y confirma si pensó en dejar el Manchester United

El ascenso de Mainoo en Old Trafford se frenó cuando llegó Amorim con un riguroso sistema 3-4-2-1 que, al parecer, no le incluía. A pesar de haber marcado el gol de la victoria en la final de la FA Cup contra el Manchester City dos años antes, el centrocampista se quedó en el banquillo y no fue titular en ningún partido de la Premier League bajo las órdenes del exentrenador del Sporting de Lisboa. La situación se agravó tanto que el jugador pidió salir cedido en la última semana del mercado estival, pero el club lo impidió.

Al recordar esos días, el jugador de 21 años admitió que la falta de minutos le hizo replantearse su futuro. Cuando se le preguntó hasta qué punto estuvo a punto de marcharse, Mainoo declaró a Sky Sports: «Cuando no juegas muchos partidos, o ninguno, te planteas todas las opciones. Pero lo que siempre tuve más presente fue jugar en el Manchester United y seguir jugando en este club en el que he crecido».