Jürgen Klopp inició su etapa como director técnico de la selección de Alemania con mensajes claros y ambiciosos, subrayando que dirigir a "La Mannschaft" representa la cima de su trayectoria como entrenador, y que no dudará en tomar decisiones audaces con el fin de devolver al equipo a los podios de campeones.

En su primera rueda de prensa tras asumir el cargo como sucesor de Julian Nagelsmann, quien abandonó su puesto después del fracaso de la selección en el Mundial 2026, Klopp habló extensamente sobre su visión técnica, sus planes de futuro y su relación con la afición y los jugadores, asegurando que el éxito no se logrará de la noche a la mañana, pero prometiendo ofrecer una selección con una identidad clara y una personalidad fuerte.

Klopp comenzó sus declaraciones diciendo: "Es un gran honor sentarme aquí hoy. Lo que me ha pasado durante estos últimos días es como una película que se proyecta en mi mente, y los pensamientos se agolpan en mi cabeza. ¿De dónde empezó todo esto? ¿Y de dónde vengo yo?".

Y añadió: "Ya era consciente de antemano de la enorme magnitud de la tarea de entrenar a la selección nacional, pero cuando te haces responsable de ella percibes su grandeza y su responsabilidad de una forma mucho mayor. Y teniendo en cuenta mis orígenes, era imposible para mí imaginar llegar a esta etapa".

Y prosiguió: "Es un día muy especial para mí, y quiero agradecer a todos los que han contribuido a lograrlo. Pero no soy una página en blanco: he venido con socios, y no hago esto por mí mismo".

Y señaló: "Todo el mundo necesita un reto de vez en cuando. Para mí, estaba claro que este reto debía darse aquí. Mi fortaleza reside en conocer mis puntos débiles. Hay algunas cosas que se me dan relativamente bien. Quiero que ofrezcamos aquí lo mejor de nosotros. No quiero pasar por alto nada, ni olvidar nada".