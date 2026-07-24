Goal.com
En directoEntradas
FBL-GER-HEAD COACH-PRESSERAFP
Karim Malim

Traducido por

Klopp inaugura su etapa en Alemania con mensajes contundentes: si os metéis con mi familia, me iré, y esperad sorpresas

Alemania
J. Klopp
J. Kimmich
J. Nagelsmann
Alemania vs Paraguay
Paraguay
World Cup
Alemania
Paraguay
EE. UU.

El pressing tras pérdida es la base del proyecto y los jóvenes talentos tendrán sus oportunidades

Jürgen Klopp inició su etapa como director técnico de la selección de Alemania con mensajes claros y ambiciosos, subrayando que dirigir a "La Mannschaft" representa la cima de su trayectoria como entrenador, y que no dudará en tomar decisiones audaces con el fin de devolver al equipo a los podios de campeones.

En su primera rueda de prensa tras asumir el cargo como sucesor de Julian Nagelsmann, quien abandonó su puesto después del fracaso de la selección en el Mundial 2026, Klopp habló extensamente sobre su visión técnica, sus planes de futuro y su relación con la afición y los jugadores, asegurando que el éxito no se logrará de la noche a la mañana, pero prometiendo ofrecer una selección con una identidad clara y una personalidad fuerte.

Klopp comenzó sus declaraciones diciendo: "Es un gran honor sentarme aquí hoy. Lo que me ha pasado durante estos últimos días es como una película que se proyecta en mi mente, y los pensamientos se agolpan en mi cabeza. ¿De dónde empezó todo esto? ¿Y de dónde vengo yo?".

Y añadió: "Ya era consciente de antemano de la enorme magnitud de la tarea de entrenar a la selección nacional, pero cuando te haces responsable de ella percibes su grandeza y su responsabilidad de una forma mucho mayor. Y teniendo en cuenta mis orígenes, era imposible para mí imaginar llegar a esta etapa".

Y prosiguió: "Es un día muy especial para mí, y quiero agradecer a todos los que han contribuido a lograrlo. Pero no soy una página en blanco: he venido con socios, y no hago esto por mí mismo".

Y señaló: "Todo el mundo necesita un reto de vez en cuando. Para mí, estaba claro que este reto debía darse aquí. Mi fortaleza reside en conocer mis puntos débiles. Hay algunas cosas que se me dan relativamente bien. Quiero que ofrezcamos aquí lo mejor de nosotros. No quiero pasar por alto nada, ni olvidar nada".

  • FBL-GER-HEAD COACH-PRESSERAFP

    Un mensaje a la afición y a los críticos

    Klopp lanzó un mensaje directo a la afición y a los medios, dejando claro que acepta las críticas, pero que rechaza que se meta con su familia.

    Dijo: "Si hay alguien a quien no le importa el futuro del fútbol alemán, no puedo hacer nada al respecto. Tenemos un trabajo que sacar adelante. He concedido algunas entrevistas por aquí y por allá, pero no puedo decir que lo haya echado de menos. Me sorprendió la cantidad de información y la velocidad a la que se propaga. En el camino que estamos tomando, es importante hacer las cosas de la forma correcta, y no lo más rápido posible."

    Y añadió: "El día que no me queráis, decidlo y me marcharé, y sin ninguna compensación. Si mañana decís que soy un fracaso, me iré, pero no por la opinión de una sola persona, sino si esa es la opinión general. Y si la Federación Alemana de Fútbol dice que he fracasado, me marcharé. Y si os pasáis de la raya y no dejáis en paz a mi familia, también me iré."

    Y prosiguió: "Criticadme si algo no funciona, eso me alegra porque trabajaré para mejorarlo. Todo tiene que ver con el trabajo. No tengo una carrera como entrenador después de la selección nacional y, en un escenario ideal, esta misión representa la cúspide de mi carrera."

    • Anuncios
  • FBL-GER-HEAD COACH-PRESSERAFP

    Nuevo cuerpo técnico y una visión de futuro

    Klopp reveló la composición de su cuerpo técnico, asegurando que ha elegido el mejor equipo de trabajo posible.

    Sobre la incorporación de Sven Bender, dijo: "Lo conozco desde hace mucho tiempo, y creo que la situación es ideal. Es un entrenador joven que ya ha trabajado con la Federación Alemana de Fútbol, y fue jugador de la selección nacional. Él es un experto en este campo, yo no. Y por buenas razones, nunca se me permitió entrar en este edificio con las botas de fútbol puestas."

    También anunció la incorporación de su asesor cercano Marc Kosicke a la Federación Alemana de Fútbol, explicando: "Será mi asistente para los asuntos de estrategia, desarrollo e innovación."

    Y añadió: "No hay mucho que decir sobre la situación actual, pero este es el momento adecuado para revisarlo todo y hacer los ajustes necesarios. La mejora suele requerir más trabajo, pero lo más importante es centrarse en el futuro."

  • FBL-GER-HEAD COACH-PRESSERAFP

    Evaluación de la selección tras el Mundial

    Klopp explicó que ya ha comenzado a evaluar a los integrantes de la selección. Y dijo: "He visto a 57 jugadores. Teníamos muchos buenos jugadores en el Mundial, pero no ofrecieron el nivel esperado. La situación no es mala en absoluto, pero desde luego necesita mejorar."

    Y afirmó que su objetivo es: "No quiero sobrevalorarme, pero siento una responsabilidad hacia la afición alemana de devolver a la selección a los podios. Todavía tenemos varias semanas por delante antes del parón internacional, y es tiempo suficiente para prepararnos. Todos están listos."

    Klopp habló de su vínculo con la historia del fútbol alemán, y dijo: "He oído que Helmut Schön también vivía en Wiesbaden, y yo vivo allí desde hace poco tiempo. Me encantaba Franz Beckenbauer por todo lo que aportó. Además, Rudi también está aquí y tengo derecho a mencionarlo. El número 13 parece sorprendentemente bajo. Para mí, el fútbol alemán es glorioso y posee una larga historia, y formar parte de esa historia es algo muy especial."

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • DFB Press ConferenceGetty Images Sport

    La relación con Nagelsmann

    Klopp negó que existiera contacto alguno con su predecesor, Julian Nagelsmann. Y dijo: "No hubo ningún contacto entre nosotros. Feliz cumpleaños atrasado para él. Le tengo todo el respeto. El día de aquel comentario fue uno de los peores días de mi vida, y sabía entonces que una bomba de relojería estaba a punto de estallar. Ojalá hubiera podido evitarlo. Pedí disculpas, y mis disculpas fueron aceptadas, y no creo que haya ningún rencor. Le deseo todo lo mejor, y creo que hoy representa una nueva página para él".

    Klopp afirmó que construir una relación sólida con los jugadores será su primer paso. Y dijo: "Estoy contento de que la temporada no vaya a comenzar mañana con el primer partido, porque de lo contrario me habría sentido agotado. Seguiré los partidos en cada país donde haya jugadores nuestros, incluida Alemania, por supuesto. Últimamente he adquirido una comprensión profunda de las cosas, y la comunicación con los jugadores es algo de suma importancia; intentaré comunicarme con ellos pronto, pues esa será mi primera tarea".

    Y añadió: "Siempre he tendido a hacer más en lugar de hacer poco, e intentaré hacerlo de la manera correcta, en beneficio de los jugadores".

  • FBL-GER-HEAD COACH-PRESSERAFP

    Una filosofía de juego clara

    Klopp reveló los rasgos de su estilo técnico con la selección alemana. Y dijo: "La presión tras pérdida será un elemento fundamental, junto a una alineación estable y una filosofía futbolística clara. Y con todas estas dudas, no dependeremos del marcaje individual, a pesar de que el mejor equipo de Alemania juega con él".

    Y añadió: "Las selecciones que han ganado la Copa del Mundo jugaron con cuatro defensas, y nosotros también jugaremos con este estilo, y nos apoyaremos en las bandas, porque los creadores de juego de la generación actual han pasado a ocupar estas posiciones".

    El técnico alemán aseguró que la puerta estará abierta para todos. Y dijo: "Algunos jugadores tendrán oportunidades que no esperaban, porque me gusta ser atrevido. Siempre lo he sido y lo seguiré siendo. Quiero trabajar con jugadores que ofrezcan un fútbol que todos disfruten. Puede que el éxito no llegue de inmediato, pero quiero que la gente vuelva a sus casas diciendo: qué actuación tan magnífica".

  • DFB Press ConferenceGetty Images Sport

    Francia, la medida de la fuerza

    Klopp insistió en la necesidad de ser realistas. Y afirmó: "Tenemos que fijarnos expectativas realistas. La pregunta es: ¿estamos actualmente al nivel de Francia? Y si la respuesta es sí, entonces no es cierto".

    Añadió que la selección francesa cuenta con un grupo excepcional de jugadores, pero subrayó al mismo tiempo que derrotarla no es imposible.

    Klopp habló sobre la importancia de los partidos internacionales. Y dijo: "Ha pasado mucho tiempo desde que seguí partidos internacionales fuera de los grandes torneos. Ojalá estos partidos vuelvan a despertar interés de nuevo. Todos sabemos que un fútbol exitoso es capaz de cambiar a todo un país".

    Y agregó: "Cuando disputo mi primer partido oficial tan solo cuatro días después de empezar mi trabajo, no pueden esperar milagros. Pero quiero ver una evolución, y lo más importante es que los jugadores me demuestren que vestir la camiseta de la selección nacional es algo muy especial".

  • DFB Press ConferenceGetty Images Sport

    No podré contentar a todos

    Klopp lanzó uno de sus mensajes más destacados durante la rueda de prensa, al afirmar: "No podré contentar a todos. Intentaré hacerlo todo de la mejor manera posible por el bien de nuestra selección".

    Y añadió: "Si todos imaginamos que vamos a convertirnos en campeones del mundo dentro de cuatro años, sería una sensación maravillosa. Y si creemos en ello juntos, el vecino no parecerá tan molesto al día siguiente, el tiempo no será tan malo y Merz no lo estropeará todo".

    Sobre Joshua Kimmich, Klopp señaló: "Tengo ideas, pero todavía no he hablado con nadie, así que no voy a definir ninguna posición ahora. El jugador que ofrezca el mejor rendimiento, que tenga la mayor motivación y que se desarrolle en cuanto vista la camiseta de la selección, ese será el que juegue".

    Y agregó: "Todo aquel que tenga derecho a representar a la selección nacional debe dar el máximo. Seguiré a todos, y nadie queda descartado desde hoy. Es un nuevo comienzo".

    Cuando el diario Bild le preguntó si vestiría un chándal o un traje formal en la línea de banda, Klopp respondió sonriendo: "No lo he echado de menos. Desde luego no llevaré corbata. He envejecido. Ya veremos. He tenido la oportunidad de renovar mi armario en los últimos años. Siento que esta vestimenta es más apropiada para el nuevo rol que su estilo anterior".

  • DFB Press ConferenceGetty Images Sport

    El Mundial me brindó la mejor oportunidad para aprender

    Klopp aseguró que seguir el último Mundial fue una experiencia sumamente provechosa. Y afirmó: "La fuerza del fútbol reside en su capacidad para unir a la gente. La Copa del Mundo fue la mejor oportunidad de formación que podía tener. El ambiente en los estadios fue excepcional, y el entusiasmo que vivió la gente fue increíble".

    Klopp elogió que Alemania cuente con una generación prometedora de jugadores. Y dijo: "Revisé los nombres de los jugadores y mis impresiones fueron muy positivas. Tenemos una enorme cantidad de talento. Ganamos el Mundial y la Eurocopa sub-17, y se supone que esos jugadores ya han cumplido los veinte años. Y después de que obtengan el carné de conducir, podremos aprovecharlos".

  • FBL-GER-HEAD COACH-PRESSERAFP

    La realidad antes que los sueños

    Klopp concluyó su intervención subrayando que construir una selección capaz de competir necesita tiempo. Dijo: "Las expectativas en Alemania son una locura. Imaginad que Nagelsmann hubiera dicho: solo queremos llegar a semifinales, ¿qué habría pasado? Por supuesto que aspiramos a los objetivos más altos, pero debemos ser conscientes de que necesitamos tiempo para lograrlos".

    Y añadió: "Quiero implicarme con fuerza en el desarrollo de la estructura organizativa. Quien contrata a Jürgen Klopp, se lleva a Jürgen Klopp con todas sus ideas. Hoy todos están contentos, pero no estoy seguro de que esa sensación vaya a durar cada día".

    Cerró sus declaraciones diciendo: "Quiero mejorarlo todo y presentar a la selección alemana de una forma positiva para que finalmente volvamos a la cima. Espero con ganas este reto. Todavía nos quedan dos meses hasta el primer partido, y será en los Países Bajos. ¡Madre mía!".

    También habló sobre el calendario de partidos internacionales, afirmando: "Cuando arrancó la Liga de Naciones de la UEFA, me dije a mí mismo que los partidos amistosos se habían acabado. Tenemos que equilibrar el desarrollo con la consecución de resultados. Tengo algunas ideas, y no voy a desgastar a once jugadores todo el tiempo; encontraremos la solución adecuada".