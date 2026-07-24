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Klopp inaugura su etapa en Alemania con mensajes contundentes: no temo marcharme y esperen las sorpresas

J. Klopp
Alemania vs Paraguay
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La presión inversa, base del proyecto, y los talentos tendrán sus oportunidades

Jürgen Klopp comenzó su etapa como seleccionador de Alemania con mensajes claros y ambiciosos, subrayando que dirigir a la "Mannschaft" representa la cúspide de su trayectoria como técnico, y que no dudará en tomar decisiones audaces para devolver a la selección a los podios.

En su primera rueda de prensa tras asumir el cargo como sucesor de Julian Nagelsmann, quien abandonó su puesto después del fracaso de la selección en el Mundial 2026, Klopp habló largo y tendido sobre su visión técnica, sus planes de futuro y su relación con la afición y los jugadores, recalcando que el éxito no llegará de la noche a la mañana, pero prometiendo ofrecer una selección con una identidad clara y una personalidad fuerte.

Klopp comenzó sus declaraciones diciendo: "Es un gran honor estar sentado aquí hoy. Lo que me está sucediendo durante estos últimos días es como una película que se proyecta en mi mente, y los pensamientos se agolpan en mi cabeza. ¿De dónde empezó todo esto? ¿Y de dónde vengo yo?".

Y añadió: "Ya era consciente de antemano de la magnitud de la tarea de dirigir a la selección nacional, pero cuando te haces responsable de ella sientes su grandeza y su responsabilidad de una manera mucho mayor. Y teniendo en cuenta mis orígenes, me resultaba imposible imaginar llegar a esta etapa".

Y prosiguió: "Es un día muy especial para mí, y quiero dar las gracias a todos los que han contribuido a hacerlo realidad. Pero no soy una página en blanco: he llegado acompañado de socios, y no hago esto por mí mismo".

  • Un mensaje para los aficionados y los críticos

    Klopp lanzó un mensaje directo a la afición y a los medios, dejando claro que acepta las críticas, pero que rechaza que se meta con su familia.

    Dijo: "Si hay alguien a quien no le importa el futuro del fútbol alemán, no puedo hacer nada. Tenemos un trabajo que sacar adelante. He concedido algunas entrevistas aquí y allá, pero no puedo decir que lo echara de menos. Me sorprendió la cantidad de información y la rapidez con que se difunde. En el camino que estamos recorriendo, es importante hacer las cosas de la forma correcta, y no lo más rápido posible".

    Y añadió: "El día que no me queráis, decidlo y me marcharé, y sin ninguna indemnización. Si mañana decís que soy un fracaso, me iré, pero no por la opinión de una sola persona, sino si esa es la opinión general. Y si la Federación Alemana de Fútbol dice que he fracasado, me iré. Y si cruzáis los límites y no dejáis en paz a mi familia, también me iré".

    Y prosiguió: "Criticadme si algo no funciona, eso me alegra porque trabajaré para mejorarlo. Todo tiene que ver con el trabajo. No tengo una carrera como entrenador después de la selección nacional y, en el mejor de los casos, esta tarea representa la cima de mi carrera".

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  • Nuevo cuerpo técnico y una visión de futuro

    Klopp desveló la composición de su cuerpo técnico, asegurando que ha elegido el mejor equipo de trabajo posible.

    Sobre la incorporación de Sven Bender, dijo: "Lo conozco desde hace mucho tiempo, y creo que la situación es ideal. Es un entrenador joven que ya ha trabajado con la Federación Alemana de Fútbol, y fue jugador de la selección nacional. Es un experto en este campo, mientras que yo no lo soy. Y por buenas razones, nunca se me permitió entrar en este edificio con las botas de fútbol puestas."

    También anunció la incorporación de su asesor cercano Marc Kosicke a la Federación Alemana de Fútbol, explicando: "Será mi asistente para los asuntos de estrategia, desarrollo e innovación."

    Y añadió: "No hay mucho que decir sobre la situación actual, pero este es el momento adecuado para revisarlo todo y realizar los ajustes necesarios. La mejora suele requerir más trabajo, pero lo más importante es centrarse en el futuro."

  • Evaluación de la selección tras el Mundial

    Klopp explicó que ya ha comenzado a evaluar a los jugadores de la selección. Y dijo: "He visto a 57 jugadores. Teníamos muchos buenos jugadores en el Mundial, pero no ofrecieron el nivel esperado. La situación no es mala en absoluto, pero sin duda necesita mejorar".

    Y afirmó que su objetivo es: "No sobrevalorarme, pero siento una responsabilidad hacia la afición alemana de devolver a la selección a los podios. Aún nos quedan varias semanas antes del parón internacional, y es tiempo suficiente para prepararse. Todos están listos".

    Klopp habló de su vínculo con la historia del fútbol alemán, diciendo: "He oído que Helmut Schön también vivía en Wiesbaden, y yo vivo allí desde hace poco tiempo. Adoraba a Franz Beckenbauer por todo lo que aportó. Además, Rudi también está aquí y tengo derecho a mencionarlo. El número 13 parece sorprendentemente bajo. Para mí, el fútbol alemán es glorioso y posee una larga historia, y formar parte de esta historia es algo muy especial".

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  • La relación con Nagelsmann

    Klopp negó cualquier contacto con su predecesor, Julian Nagelsmann. Y dijo: "No hubo ningún contacto entre nosotros. Feliz cumpleaños atrasado para él. Le tengo todo el respeto. El día de aquel comentario fue uno de los peores días de mi vida, y sabía entonces que una bomba de relojería estaba a punto de estallar. Ojalá hubiera podido evitarlo. Pedí disculpas, y mis disculpas fueron aceptadas, y no creo que haya ningún rencor. Le deseo toda la suerte, y creo que hoy representa una nueva página para él."

    Klopp aseguró que construir una relación sólida con los jugadores será uno de sus primeros pasos. Y dijo: "Estoy contento de que la temporada no vaya a empezar mañana con el primer partido, de lo contrario me habría sentido agotado. Seguiré los partidos en cada país donde tengamos jugadores, incluida Alemania, por supuesto. Últimamente he adquirido una comprensión profunda de las cosas, y la comunicación con los jugadores es algo sumamente importante; intentaré comunicarme con ellos pronto, pues esa será mi primera tarea."

    Y añadió: "Siempre he tendido a hacer más en lugar de hacer poco, e intentaré hacerlo de la manera correcta, por el bien de los jugadores."

  • Una filosofía de juego clara

    Klopp reveló los rasgos de su estilo táctico con la selección alemana. Y dijo: "La presión tras pérdida será un elemento fundamental, junto a un once estable y una filosofía de juego clara. Y con todas estas dudas, no recurriremos al marcaje individual, aunque el mejor equipo de Alemania juega con él."

    Y añadió: "Las selecciones que ganaron la Copa del Mundo jugaron con cuatro defensas, y nosotros también jugaremos con este estilo, y nos apoyaremos en las bandas, porque los creadores de juego de la generación actual han pasado a ocupar estas posiciones."

    El técnico alemán aseguró que la puerta estará abierta para todos. Y dijo: "Algunos jugadores tendrán oportunidades que no esperaban, porque me gusta ser atrevido. Siempre lo he sido y lo seguiré siendo. Quiero trabajar con jugadores que ofrezcan un fútbol que todos disfruten. Puede que el éxito no llegue de inmediato, pero quiero que la gente vuelva a casa diciendo: qué gran actuación."

  • Francia, el rasero de la fuerza

    Klopp insistió en la necesidad de ser realistas. Y dijo: "Tenemos que fijarnos expectativas realistas. La pregunta es: ¿estamos actualmente al nivel de Francia? Y si la respuesta es sí, entonces no es cierto".

    Añadió que la selección francesa cuenta con un grupo excepcional de jugadores, pero al mismo tiempo subrayó que derrotarla no es imposible.

    Klopp habló sobre la importancia de los partidos internacionales. Y dijo: "Ha pasado mucho tiempo desde que seguí partidos internacionales fuera de los grandes torneos. Espero que estos partidos vuelvan a despertar interés. Todos sabemos que un fútbol exitoso es capaz de cambiar a todo un país".

    Y agregó: "Cuando dispute mi primer partido oficial apenas cuatro días después del inicio de mi trabajo, no pueden esperar milagros. Pero quiero ver una evolución, y lo más importante es que los jugadores me demuestren que vestir la camiseta de la selección nacional es algo muy especial".

  • No podré contentar a todos

    Klopp lanzó uno de sus mensajes más destacados durante la rueda de prensa, al afirmar: "No podré contentar a todos. Intentaré hacerlo todo de la mejor manera posible por el bien de nuestra selección."

    Y añadió: "Si todos imagináramos que vamos a convertirnos en campeones del mundo dentro de cuatro años, sería una sensación magnífica. Y si lo creyéramos juntos, el vecino no parecería molesto al día siguiente, el tiempo no sería tan malo, y Merz no lo estropearía todo."

    Sobre Joshua Kimmich, Klopp comentó: "Tengo ideas, pero todavía no he hablado con nadie, así que no voy a fijar ninguna posición ahora. El jugador que ofrezca el mejor rendimiento, que tenga la mayor ilusión y que se supere en cuanto se ponga la camiseta de la selección será quien juegue."

    Y agregó: "Todo aquel que tenga derecho a representar a la selección nacional debe dar lo máximo de sí. Voy a seguir a todos, y nadie queda descartado desde hoy. Es un nuevo comienzo."

  • El Mundial me dio la mejor oportunidad para aprender

    Klopp aseguró que seguir el último Mundial fue una experiencia sumamente enriquecedora. Y afirmó: "La fuerza del fútbol reside en su capacidad para unir a la gente. La Copa del Mundo fue la mejor oportunidad formativa que podía tener. El ambiente en los estadios fue excepcional, y el entusiasmo que vivió la gente fue increíble."

    Klopp elogió el hecho de que Alemania cuente con una prometedora generación de jugadores. Y dijo: "Repasé los nombres de los jugadores y mis impresiones fueron muy positivas. Tenemos una enorme cantidad de talento. Ganamos el Mundial y la Eurocopa Sub-17, y se supone que esos jugadores ya deben de haber cumplido los veinte años ahora. Y después de que obtengan el carné de conducir, podremos aprovecharlos."

  • La realidad antes que los sueños

    Klopp cerró sus declaraciones subrayando que construir una selección capaz de competir requiere tiempo. Dijo: "Las expectativas en Alemania son una locura. Imaginad que Nagelsmann dijera: solo queremos llegar a semifinales, ¿qué pasaría? Por supuesto que aspiramos a los objetivos más altos, pero debemos ser conscientes de que necesitamos tiempo para lograrlos".

    Y añadió: "Quiero participar con fuerza en el desarrollo de la estructura organizativa. Quien contrata a Jürgen Klopp, se lleva a Jürgen Klopp con todas sus ideas. Hoy todos están contentos, pero no estoy seguro de que ese sentimiento vaya a durar cada día".

    Concluyó sus declaraciones diciendo: "Quiero mejorar todo y presentar a la selección alemana de una forma positiva para que, al final, volvamos a la cima. Espero con ganas este desafío. Todavía nos quedan dos meses hasta el primer partido, y será en los Países Bajos... ¡Dios mío!".

    También habló sobre el calendario de partidos internacionales, señalando: "Cuando arrancó la UEFA Nations League, me dije que los amistosos se habían acabado. Debemos equilibrar el desarrollo con la obtención de resultados. Tengo algunas ideas, y no voy a agotar a once jugadores todo el tiempo; encontraremos la solución adecuada".