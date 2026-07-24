Jürgen Klopp comenzó su etapa como seleccionador de Alemania con mensajes claros y ambiciosos, subrayando que dirigir a la "Mannschaft" representa la cúspide de su trayectoria como técnico, y que no dudará en tomar decisiones audaces para devolver a la selección a los podios.

En su primera rueda de prensa tras asumir el cargo como sucesor de Julian Nagelsmann, quien abandonó su puesto después del fracaso de la selección en el Mundial 2026, Klopp habló largo y tendido sobre su visión técnica, sus planes de futuro y su relación con la afición y los jugadores, recalcando que el éxito no llegará de la noche a la mañana, pero prometiendo ofrecer una selección con una identidad clara y una personalidad fuerte.

Klopp comenzó sus declaraciones diciendo: "Es un gran honor estar sentado aquí hoy. Lo que me está sucediendo durante estos últimos días es como una película que se proyecta en mi mente, y los pensamientos se agolpan en mi cabeza. ¿De dónde empezó todo esto? ¿Y de dónde vengo yo?".

Y añadió: "Ya era consciente de antemano de la magnitud de la tarea de dirigir a la selección nacional, pero cuando te haces responsable de ella sientes su grandeza y su responsabilidad de una manera mucho mayor. Y teniendo en cuenta mis orígenes, me resultaba imposible imaginar llegar a esta etapa".

Y prosiguió: "Es un día muy especial para mí, y quiero dar las gracias a todos los que han contribuido a hacerlo realidad. Pero no soy una página en blanco: he llegado acompañado de socios, y no hago esto por mí mismo".