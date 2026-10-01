Klopp cambia de idea: «¿Revocar títulos al City? No lo celebraría, eran rivales formidables»

Hace un tiempo, ante la posibilidad de recibir en los despachos títulos que eventualmente le fueran revocados al Manchester City, Jürgen Klopp respondió así a un aficionado de los Reds: "Si organizáis un desfile en autobús, allí estaré".





Ahora, el actual seleccionador de Alemania y entrenador del Liverpool entre 2015 y 2024, ha cambiado de idea: "Hace un tiempo dije que participaría en un desfile de celebración si le quitaban los títulos al Manchester City… - leemos en la traducción de Cronache di Spogliatoio -. Bueno, ahora ya no pienso así. No siento la necesidad de celebrarlo, solo quiero ver y esperar".



