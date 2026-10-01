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Jürgen Klopp DFB-Teamgetty
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Klopp cambia de idea: «¿Revocar títulos al City? No lo celebraría, eran rivales formidables»

J. Klopp
Manchester City
Liverpool
Premier League

El exentrenador del Liverpool le había dicho a un aficionado del Liverpool: «Si organizáis un desfile en autobús, ahí estaré»

Hace un tiempo, ante la posibilidad de recibir en los despachos títulos que eventualmente le fueran revocados al Manchester City, Jürgen Klopp respondió así a un aficionado de los Reds: "Si organizáis un desfile en autobús, allí estaré".


Ahora, el actual seleccionador de Alemania y entrenador del Liverpool entre 2015 y 2024, ha cambiado de idea: "Hace un tiempo dije que participaría en un desfile de celebración si le quitaban los títulos al Manchester City… - leemos en la traducción de Cronache di Spogliatoio -. Bueno, ahora ya no pienso así. No siento la necesidad de celebrarlo, solo quiero ver y esperar".


  • «No me preparo para celebrar»

    El técnico alemán, nacido en 1967, añade: «Mi respeto por Guardiola y por el fútbol que practicaba el City es demasiado grande. Eran adversarios formidables. Yo no tengo nada que ver con esta historia, así que no me estoy preparando de ningún modo para celebrarlo y no siento ninguna emoción al respecto. Ya estoy perfectamente satisfecho con lo que hemos logrado en el Liverpool. El resto no me interesa».


    Con el Liverpool, Klopp ha ganado en Inglaterra una Premier, una FA Cup, una Community Shield y dos Copas de la Liga. A nivel internacional, una Champions, una Supercopa y un Mundial de Clubes.

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