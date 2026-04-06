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Kimmich: «Kane jugará contra el Real Madrid, aunque sea en silla de ruedas»

Real Madrid vs Bayern Múnich
Real Madrid
Bayern Múnich
Liga de Campeones
H. Kane
J. Kimmich
España
Alemania

Ahora que la Liga de Campeones entra en su fase decisiva, todas las miradas se centran en el esperado enfrentamiento de ida de cuartos de final entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid, que se disputará mañana martes.

Pero el tema más destacado, antes del partido de ida, es el estado físico de la estrella del Bayern de Múnich, Harry Kane.

Kane ha estado sufriendo molestias en el tobillo durante los últimos días, lo que ha suscitado preocupación dentro del equipo bávaro.

La ausencia de Harry Kane se notó en la trabajada victoria del Bayern de Múnich por 3-2 ante el Friburgo en la Bundesliga.

A medida que se acerca este importante enfrentamiento europeo, el equipo médico del Bayern trabaja intensamente para poner a punto a su delantero titular.

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    La confianza de Kimmich en el regreso de Kane

    A pesar de la incertidumbre, crece el optimismo dentro del equipo alemán respecto a la capacidad de Harry Kane para recuperarse a tiempo y poder jugar contra el Real Madrid.

    La declaración más destacada la hizo el capitán del Bayern, Joshua Kimmich, quien expresó claramente la importancia de Kane.

    «Creo que Kane jugará aunque sea en silla de ruedas», declaró Kimmich en unas declaraciones publicadas por Madrid Universal.

    Y añadió: «Creo que Harry Kane podrá jugar. Se arrastrará hasta el campo si es necesario».

    Por su parte, el entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, ofreció otra actualización en la que se mostró cautelosamente optimista, al tiempo que reconoció que la situación no es ideal en cuanto al regreso de Kane.

    «Si Kane está listo, supondrá un gran problema para el Real Madrid», afirmó Kompany.

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