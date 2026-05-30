Kieran Trippier fichará por un equipo de la Championship tras acordar su salida del Newcastle

Antes de la emotiva despedida del defensa, el entrenador del Newcastle, Eddie Howe, elogió la gran aportación de Trippier tras su llegada del Atlético de Madrid: «Se merece un reconocimiento. Hay que valorar su decisión de venir de un equipo con mucho éxito en España a uno que luchaba por no descender en la Premier League.

Asumió el reto y me alegro de que se haya recompensado, pues no había garantía de ello. El equipo se mantuvo en la categoría y nunca miró atrás. Fue extraño, porque mucha gente olvida que se lesionó y no pudo ayudar en el campo como él hubiera querido al principio de nuestra lucha contra el descenso.

«Fue la temporada siguiente cuando tuvo un papel increíble en nuestra ruta hacia la Champions; apenas perdimos cuatro partidos. Ese es mi mejor recuerdo de él, además de la final de la copa, donde fue magnífico. Una actuación gigantesca y pudo vivir la emoción de levantar la copa junto a Bruno [Guimaraes] y Jamaal [Lascelles]».