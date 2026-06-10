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Kieran McKenna deja el banquillo del Ipswich un mes después de ascender a la Premier League
Una marcha inesperada tras el éxito del ascenso
McKenna ha sorprendido a Portman Road al renunciar como entrenador del Ipswich Town semanas después de lograr el ansiado ascenso a la Premier League. A pesar del buen momento del equipo, el técnico ha anunciado que su ciclo con los Tractor Boys ha terminado.
El anuncio llega tras rumores que lo vinculaban con el Fulham. Tras la salida de Marco Silva rumbo al Benfica, su nombre sonó para sustituirle en Fulham, aunque finalmente no se concretó. En su comunicado, el club informó que el técnico «ha decidido tomarse un tiempo alejado de la gestión futbolística».
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McKenna explica su decisión de retirarse
En una emotiva declaración, McKenna explicó que su salida no fue una decisión fácil. Assumió el equipo el 16 de diciembre de 2021, entonces en League One, y lo llevó al ascenso a la Championship al final de la temporada 2022-23. Tras la exigente campaña por ascender a la Premier League, prioriza su vida personal antes de decidir su futuro profesional.
«Renuncio con gratitud, orgullo, tristeza y satisfacción. Nunca es fácil decir adiós a este histórico club, pero tras lograr dos promociones y reflexionar estas semanas, creo que es el momento de apartarme». Tras lograr el segundo ascenso a la Premier League la temporada pasada, con otra final memorable en nuestro estadio, y tras reflexionar en las últimas semanas, creo que este es el momento adecuado para dar un paso al lado», declaró McKenna.
Dejando huella en Portman Road
La etapa de McKenna en el Ipswich será recordada como una de las más exitosas en la historia moderna del club. Tomó un equipo que luchaba por encontrar su identidad en divisiones inferiores y lo dejó listo para la máxima categoría, logro que reconoce con orgullo. Su éxito quedó claro cuando fue nombrado Entrenador de la Temporada 2023-24 de la Championship tras quedar segundos y ascender a la Premier League por primera vez desde 2002. El Ipswich se convirtió así en el primer equipo desde el Southampton en 2012 en lograr dos ascensos consecutivos de la League One a la Premier.
Al repasar su etapa, McKenna afirmó: «Me voy con gran orgullo por el progreso logrado y con mucha esperanza en el futuro del club. Ha sido un privilegio absoluto; estos cinco años nos han brindado experiencias inolvidables, tanto profesionales como personales».
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La familia es lo primero antes de dar el siguiente paso
A pesar de los constantes rumores sobre su fichaje por el Fulham, McKenna insiste en que ahora su prioridad es descansar de la presión de ser entrenador. Aunque descendió con el Ipswich en la temporada 2024-25, demostró su valor al devolverlo a la Premier quedando segundo en la Championship 2025-26.
«Tras darlo todo en este cargo durante cinco temporadas, ahora quiero alejarme de los banquillos y pasar tiempo con mi familia», añadió McKenna.