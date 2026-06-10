Kieran McKenna deja el banquillo del Ipswich un mes después de ascender a la Premier League

McKenna ha sorprendido a Portman Road al renunciar como entrenador del Ipswich Town semanas después de lograr el ansiado ascenso a la Premier League. A pesar del buen momento del equipo, el técnico ha anunciado que su ciclo con los Tractor Boys ha terminado.

El anuncio llega tras rumores que lo vinculaban con el Fulham. Tras la salida de Marco Silva rumbo al Benfica, su nombre sonó para sustituirle en Fulham, aunque finalmente no se concretó. En su comunicado, el club informó que el técnico «ha decidido tomarse un tiempo alejado de la gestión futbolística».