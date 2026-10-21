Khvicha Kvaratskhelia será operado tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior en la victoria del Paris Saint-Germain ante el Barcelona

Kvaratskhelia estará mucho tiempo de baja tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. El extremo georgiano sufrió la grave lesión durante la victoria del PSG por 4-2 ante el Barcelona en la Champions League el martes por la noche.

El incidente se produjo al comienzo de la segunda parte en el Parque de los Príncipes, tras una disputa con Xavi Espart, del Barcelona. Kvaratskhelia se llevó de inmediato la mano a la rodilla derecha al caer al suelo con evidentes gestos de dolor. Los servicios médicos atendieron rápidamente al atacante sobre el césped. Finalmente, no pudo apoyar la pierna derecha mientras le ayudaban a salir del campo.