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Yosua Arya
Traducido por

Khvicha Kvaratskhelia será operado tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior en la victoria del Paris Saint-Germain ante el Barcelona

K. Kvaratskhelia
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain vs Barcelona
Liga de Campeones

Khvicha Kvaratskhelia será operado tras sufrir una grave lesión del ligamento cruzado anterior durante la victoria del Paris Saint-Germain sobre el Barcelona en la Champions League. El internacional georgiano tuvo que abandonar el campo en la segunda parte, en un partido en el que el PSG sufrió un duro revés con tres lesiones.

  • Kvaratskhelia sufre un duro revés por lesión

    Kvaratskhelia estará mucho tiempo de baja tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. El extremo georgiano sufrió la grave lesión durante la victoria del PSG por 4-2 ante el Barcelona en la Champions League el martes por la noche.

    El incidente se produjo al comienzo de la segunda parte en el Parque de los Príncipes, tras una disputa con Xavi Espart, del Barcelona. Kvaratskhelia se llevó de inmediato la mano a la rodilla derecha al caer al suelo con evidentes gestos de dolor. Los servicios médicos atendieron rápidamente al atacante sobre el césped. Finalmente, no pudo apoyar la pierna derecha mientras le ayudaban a salir del campo.

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    El PSG confirma una intervención quirúrgica

    Los parisinos publicaron oficialmente un parte médico el miércoles por la mañana para confirmar la gravedad de la lesión del extremo. El club francés reveló que el jugador de 25 años tendrá que ser operado para tratar la lesión de ligamentos.

    «Tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el partido de ayer contra el FC Barcelona, Khvicha Kvaratskhelia será operado en los próximos días», comunicó el club.

    La noticia supone un duro golpe para las aspiraciones europeas del PSG. Kvaratskhelia se había consolidado como una pieza clave en el ataque antes de sufrir la lesión.



  • Triple revés en el Parque de los Príncipes

    La baja de Kvaratskhelia no fue la única que sufrió el PSG durante el frenético encuentro europeo. El club también confirmó que tanto Ousmane Dembele como Marquinhos tuvieron que abandonar el campo por problemas físicos ante el Barcelona.

    «Tras sufrir una lesión en el muslo izquierdo, Ousmane Dembele seguirá en tratamiento durante las próximas semanas», explicó el PSG en su parte médico oficial.

    «Tras sufrir una lesión en el muslo derecho, Marquinhos seguirá en tratamiento durante las próximas semanas», añadió el comunicado. Estas bajas dejan al equipo francés muy mermado en defensa y ataque.

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  • Paris Saint-Germain Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Pasos para la recuperación y futuro inmediato

    Kvaratskhelia dedicará los próximos días a prepararse para la operación antes de comenzar un largo proceso de rehabilitación. El club no ha fijado un plazo exacto para su recuperación, pero las roturas del ligamento cruzado anterior suelen requerir varios meses de terapia intensiva.

    Mientras tanto, los servicios médicos del PSG seguirán de cerca la evolución de Dembele y Marquinhos durante las próximas semanas. Se espera que ambos jugadores se pierdan los próximos partidos de competiciones nacionales y continentales mientras reciben tratamiento.

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