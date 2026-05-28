Khvicha Kvaratskhelia es el mejor jugador de la Liga de Campeones de esta temporada y, pese a haberse perdido el Mundial, la estrella del PSG debería estar entre los favoritos al Balón de Oro

En una entrevista con GOAL, la leyenda del Arsenal Ray Parlour advirtió que Kvaratskhelia es el jugador del PSG que más debe preocupar al equipo de Mikel Arteta de cara a la final de la Liga de Campeones del sábado en Budapest.
Con su asistencia a Dembélé en el empate ante el Bayern, se convirtió en el primer jugador en participar en un gol en siete eliminatorias consecutivas de la Liga de Campeones.
Si repite en la final, probablemente liderará la clasificación del Balón de Oro antes del Mundial. Mantener el trono sin jugar la Copa sería complicado y dependería de lo que hagan sus rivales en Norteamérica.
Desde 1995, cuatro de los siete ganadores del Balón de Oro en años de Mundial también conquistaron este trofeo: Zinedine Zidane (1998), Ronaldo (2002), Fabio Cannavaro (2006) y Lionel Messi (2023). Un quinto, Luka Modric, lo consiguió gracias al Balón de Oro del Mundial de Rusia 2018.
Aun así, puede tomar ejemplo de Messi y Cristiano Ronaldo: ninguno ganó el Mundial en 2010 y 2014, respectivamente, y su actuación fue mediocre, pero aún así lideraron la votación del Balón de Oro.
Es cierto que Kvaratskhelia aún no está al nivel de juego —o de popularidad— de esos astros, pero eso no impide que Toni Kroos se equivoque. Que no sea campeón del mundo no le impide ganar el Balón de Oro; una actuación estelar en la actual Champions podría consagrarlo.