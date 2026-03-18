Khiara Keating debe aprovechar al máximo esta oportunidad única con el Manchester City para demostrar su valía en la selección inglesa femenina

Ha sido una sorprendente sucesión de acontecimientos la que ha llevado a Keating hasta aquí. Cuando una joven jugadora irrumpe en escena como lo hizo ella, uno podría esperar que no hiciera más que progresar, pero los minutos de Keating han disminuido de forma constante en las dos temporadas siguientes, tras la llegada de la experimentada internacional japonesa Ayaka Yamashita. De hecho, es la presencia de la jugadora de 30 años en la Copa de Asia, que se está disputando actualmente, la que ha allanado el camino para que su joven compañera de equipo tenga ahora una oportunidad única.

Sin embargo, Keating suele aprovechar sus oportunidades. Aunque el empate sin goles del domingo ante el Aston Villa fue un resultado tremendamente decepcionante, ya que el City perdió puntos por tercera vez en toda la temporada, la actuación de su guardameta suplente fue excelente. Hubo un par de momentos dudosos, claro, algo que no sorprende en absoluto teniendo en cuenta lo poco que ha jugado últimamente, pero la conclusión principal fue que la jugadora de 21 años realizó varias paradas espectaculares para garantizar que su equipo se llevara al menos un punto de una tarde frustrante.

Fue un recordatorio de lo que Keating es capaz de hacer y de por qué irrumpió en escena de forma tan contundente hace dos temporadas, al tiempo que dio motivos para reflexionar sobre cuál será el futuro de esta joven promesa. Con su tiempo de juego limitado y su puesto en la selección inglesa en el aire, ¿el futuro de Keating está lejos de su ciudad natal, Manchester? ¿O puede quedarse y alcanzar las cotas de hace dos temporadas? ¿Y qué significa todo esto para una selección de las Lionesses que claramente cree en su capacidad?