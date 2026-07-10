Khalaili ha llegado a Milán: reconocimientos médicos y firma con el Inter. Las cifras del traspaso

Khalaili firmará un contrato de cinco años por 1,8 millones de euros netos por temporada (3,3 millones brutos). Con una amortización anual de unos 5 millones, el coste total alcanzará 8,3 millones por temporada.





Por tanto, su impacto económico superará al de su predecesor. Denzel Dumfries, al que sustituye, costaba unos 6 millones anuales: 800 000 de amortización y 5,2 millones de salario bruto gracias al Decreto de Crecimiento. Así pues, la llegada de Khalaili elevará el gasto en algo más de 2 millones por temporada.