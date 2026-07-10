Anan Khalaili, extremo israelí nacido en 2004, acaba de aterrizar en el aeropuerto de Linate, cerca de Milán, para convertirse en nuevo jugador del Inter. Hoy se someterá a las pruebas médicas en la Clínica Humanitas y a los exámenes del CONI para obtener la aptitud deportiva. Después firmará su contrato con el club hasta 2031.
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Khalaili ha llegado a Milán: reconocimientos médicos y firma con el Inter. Las cifras del traspaso
LAS CIFRAS DEL NEGOCIO
El Inter acordó ayer con el USG el fichaje del lateral por 25 millones fijos más bonus. Tras el visto bueno del jugador, el lateral derecho se convierte en el segundo refuerzo del equipo de Chivu este verano, después de Provedel y tras la salida de Dumfries.
MÁS CARO QUE DUMFRIES
Khalaili firmará un contrato de cinco años por 1,8 millones de euros netos por temporada (3,3 millones brutos). Con una amortización anual de unos 5 millones, el coste total alcanzará 8,3 millones por temporada.
Por tanto, su impacto económico superará al de su predecesor. Denzel Dumfries, al que sustituye, costaba unos 6 millones anuales: 800 000 de amortización y 5,2 millones de salario bruto gracias al Decreto de Crecimiento. Así pues, la llegada de Khalaili elevará el gasto en algo más de 2 millones por temporada.
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