Khadija Shaw, Alessia Russo y el Equipo de la Temporada 2025-26 de la Superliga Femenina de GOAL

Podría decirse que ha sido el fichaje estrella de la temporada de la WSL: este año no ha habido mejor portera en la división que Chiamaka Nnadozie, que ha brillado con luz propia desde su llegada al Brighton el verano pasado.

Su agresividad en el posicionamiento atrajo al técnico Dario Vidosic y sigue siendo clave en su juego. «Saber que al entrenador le gusta algo que a mí me encanta hacer me dio confianza», declaró al inicio de la temporada.

Gracias a sus múltiples cualidades, el Brighton mejoró rápido su defensa: de 41 goles encajados en 22 partidos en la 2024-25 a 27 en la misma cantidad de encuentros esta temporada. Sus paradas fueron clave.