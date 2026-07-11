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Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois dudan sobre su futuro con Bélgica, mientras las estrellas veteranas consideran retirarse tras la eliminación en el Mundial
Las estrellas de Bélgica dejan su futuro en el aire tras su eliminación del Mundial
La eliminación de Bélgica en el Mundial, tras caer 2-1 ante España, pone en duda el futuro de De Bruyne y Courtois en la selección.
De Bruyne, que jugó su partido 124 con Bélgica, admitió que las exigencias físicas del fútbol de élite le han pasado factura tras una etapa complicada que incluyó una operación de isquiotibiales a finales de 2025. Courtois, por su parte, se retiró del torneo por un problema en el cuádriceps, pese a querer seguir.
- Getty Images Sport
De Bruyne quiere un año sabático tras el desgaste físico.
Tras la eliminación de Bélgica, De Bruyne admitió estar físicamente agotado y anunció que se tomará un descanso de la selección.
«Llevo dos o tres años difíciles y me he sometido a una operación importante», declaró De Bruyne a Sporza. «Tengo 35 años. Estoy orgulloso de estar aquí, de darlo todo cada día y de ser un ejemplo para este equipo joven».
Al ser preguntado si esta derrota marcaba su despedida de la selección, respondió: «No lo creo, pero ahora necesito un descanso. Ha sido un año intenso y ya veremos».
Courtois se enfrenta a un futuro incierto tras el drama de la sustitución
Courtois, clave en la fase de grupos, se retiró del torneo por lesión. Con 115 partidos internacionales, el portero del Real Madrid ha hablado de su futuro en la selección.
«Me vendría bien un año de descanso en la Liga de Naciones para recuperarme», explicó. «Así podría volver a defender la portería en la clasificación para la Eurocopa y en el torneo. Ahora el seleccionador y la federación deben decidir.
«Lo hablaré con Vincent Mannaert y con el seleccionador. Si ven otra cosa, tendré que pensar si sigo siendo un “Diablo Rojo”. Quizá este haya sido mi último partido como internacional».
- AFP
Las conversaciones clave marcarán el futuro de Bélgica
De Bruyne se tomará un descanso antes de decidir si sigue con la selección. Courtois hablará con García y Mannaert, y de eso dependerá si sigue en los planes de Bélgica o se retira de la selección.
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