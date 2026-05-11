Kevin De Bruyne necesitó puntos de sutura tras fracturarse el pómulo en un fuerte choque, mientras Antonio Conte confirma una nueva lesión del jugador del Nápoles

Sorprendentemente, De Bruyne no entró en la convocatoria del Nápoles para el crucial partido de la Serie A. El veterano centrocampista ni siquiera estuvo en el banquillo en el choque del lunes contra el Bolonia, lo que despertó preocupación sobre su estado físico y disponibilidad para lo que queda de temporada.

En declaraciones a DAZNantes del partido, Antonio Conte explicó que un choque en un entrenamiento le provocó una lesión facial que requirió atención médica inmediata.