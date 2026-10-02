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¡Kevin De Bruyne hace viajar atrás en el tiempo! El maestro belga brilla con dos goles en una contundente victoria sobre Turquía
De Bruyne lidera al Manchester United en Maurice Dufrasne
La edad es, evidentemente, solo un número para De Bruyne, que orquestó un desmantelamiento táctico de Turquía el viernes por la noche. Jugando en el estadio Maurice Dufrasne, el centrocampista de 35 años no mostró señales de bajar el ritmo y marcó el tempo del duelo de la Liga A de la UEFA Nations League desde el pitido inicial.
Bélgica afrontó el partido sabiendo que necesitaba un buen resultado para mantener su posición en el grupo, y su capitán respondió con una actuación de época, llena de precisión y potencia. El gol llegó ya en el minuto 10. De Bruyne exhibió su característico equilibrio y visión, deshaciéndose de un defensor en la frontal del área antes de elegir el momento perfecto para golpear. Colocó el balón con precisión en la esquina inferior izquierda, sin dar opción alguna al portero turco de reaccionar.
El técnico italiano Vincenzo Montella trató de espolear a los suyos, pero Turquía tuvo problemas para encontrar el ritmo ante una sólida unidad defensiva belga. A pesar de contar con talentos como Arda Guler y Baris Alper Yilmaz en el once inicial, al conjunto visitante le resultó difícil romper las líneas belgas.
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Noche histórica para la leyenda belga
La influencia de De Bruyne no hizo más que crecer a medida que el partido avanzaba hacia la segunda mitad. En el minuto 60, dejó la acción del encuentro al sacar uno de sus ya característicos disparos lejanos, que se coló por la escuadra. No fue solo un gol para doblar la ventaja, sino también un momento histórico para el jugador. Con este tanto, el centrocampista alcanzó los 201 goles en su carrera, un logro asombroso para un futbolista conocido principalmente por su capacidad creativa más que por su definición.
Ahora en el Nápoles, el mediapunta sigue siendo un factor decisivo tanto a nivel nacional como internacional. Su balance con la selección ascendió a 40 goles con su país, lo que afianza aún más su legado como uno de los mejores que han vestido la camiseta de Bélgica. Los aficionados en Lieja disfrutaron de una «actuación magnífica» del capitán.
Lukaku maquilla el marcador
Mientras De Bruyne acaparaba los titulares, el reparto de apoyo se encargó de que no hubiera forma de reaccionar para los visitantes. Romelu Lukaku, que entró desde el banquillo, solo necesitó poco tiempo para dejar su huella en el marcador. En el minuto 75, conectó a la perfección con un centro desde la banda derecha para poner el 3-0. Fue una definición típica de delantero que puso de relieve la superior profundidad de Bélgica y su presencia física en el área, dejando el resultado fuera de toda duda para el último cuarto del partido.
La frustración de Turquía era evidente a medida que avanzaba el reloj. Después de haber perdido sus dos anteriores partidos en la competición, esta tercera derrota consecutiva les deja en el fondo de la tabla sin un solo punto que mostrar por sus esfuerzos. La selección nacional afronta ahora una tarea titánica si quiere evitar el descenso de la máxima categoría de la Liga de Naciones.
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Bélgica aspira al primer puesto
La victoria sitúa a Bélgica con seis puntos y le mantiene firmemente en la segunda plaza del Grupo A. Francia lidera actualmente el grupo con siete puntos tras empatar con Italia, que ocupa la tercera posición con cuatro puntos, por lo que la pelea sigue completamente abierta después de tres jornadas de la Nations League.
En el caso de Turquía, el foco debe desplazarse a sus próximos partidos mientras busca desesperadamente poner fin a su racha de derrotas. El técnico italiano tendrá que encontrar soluciones con rapidez, especialmente en lo referente a la fragilidad defensiva de su equipo y a su incapacidad para frenar a los mejores creadores de juego.
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