Getty Images Sport
Traducido por
Kevin De Bruyne espera encontrarse con una selección estadounidense «agresiva», mientras la estrella belga se prepara para el partido de preparación previo al Mundial contra los hombres de Mauricio Pochettino
Viejos rivales se enfrentan en Atlanta
De Bruyne no se hace ilusiones sobre la intensidad con la que los Estados Unidos saltarán al campo bajo su nuevo liderazgo. «Querrán demostrar al país que están listos para el Mundial, porque es un gran evento y tendrán mucha presión», afirmó De Bruyne. «Así que espero que sean agresivos, y nos vendrá bien ver cómo lo gestionamos, porque en la fase de clasificación nos enfrentamos a muchos equipos que quizá hayan jugado con un bloque bajo y quizá ahora sea al revés, así que podría ser bueno para nosotros».
- AFP
Romper el ciclo de la Liga de Naciones
La introducción de la Liga de Naciones de la UEFA ha convertido los amistosos entre confederaciones en algo poco habitual en el fútbol actual. Dado que las selecciones europeas suelen verse obligadas a enfrentarse entre sí, la oportunidad de que Bélgica se mida a un rival norteamericano supone un soplo de aire fresco a nivel táctico para el seleccionador Rudi García. Bélgica no se ha enfrentado a ningún equipo clasificado entre los 30 primeros del ranking de la FIFA fuera de Europa desde 2024.
Aunque la selección estadounidense sigue forjando su identidad bajo la dirección de Pochettino, cuenta con un palmarés reciente en el Mundial que supera el de Bélgica en Catar. Los estadounidenses alcanzaron los octavos de final en 2022, mientras que la «generación dorada» de los Diablos Rojos sufrió una decepcionante eliminación en la fase de grupos. Este partido representa un esfuerzo consciente por parte de la Federación Belga de Fútbol para alejarse de los ritmos predecibles de los grupos de clasificación europeos y poner a prueba a la plantilla frente a diversos estilos de juego.
Pochettino rechaza la etiqueta de «amistoso»
La tensión competitiva de este partido se ha visto acentuada por las declaraciones procedentes del seno de la selección estadounidense. Pochettino se ha mostrado muy claro sobre la mentalidad que espera de sus jugadores, sugiriendo que el término «amistoso» es inadecuado para un partido de esta magnitud en esta fase del ciclo. Quiere que su equipo afronte cada minuto sobre el terreno de juego como una prueba de fuego para el mayor escenario del deporte.
Pochettino sugirió que estos partidos no deberían llamarse amistosos, sino «partidos no oficiales», ya que cuando se juega un amistoso se juega contra amigos, y ese no es en absoluto el caso en Atlanta. Se trata de dos equipos que quieren ganar para demostrar que están listos para el Mundial que se avecina. Para la selección estadounidense, es una oportunidad de demostrar que pueden estar a la altura de la élite; para Bélgica, es una oportunidad de adaptarse al clima y a la intensidad a los que se enfrentarán este verano.
- AFP
Una evolución táctica para los Red Devils
El camino de Bélgica en la fase de clasificación fue relativamente sencillo, con enfrentamientos contra selecciones como Gales, Liechtenstein, Kazajistán y Macedonia del Norte. Aunque esos partidos les aseguraron su plaza en el torneo, no supusieron una preparación de alta intensidad ni con una presión intensa. Enfrentarse a un equipo dirigido por Pochettino proporciona precisamente ese estímulo «agresivo» que, según De Bruyne, ha faltado en su calendario reciente.
El partido en Atlanta sirve como un campo de pruebas vital para que el seleccionador García perfeccione su táctica. Con el Mundial a la vuelta de la esquina, la capacidad de hacer frente a un rival que se niega a replegarse en un bloque bajo es fundamental. Como señaló De Bruyne, el cambio de estilo es exactamente lo que necesitan los Diablos Rojos para asegurarse de no repetir los errores de torneos anteriores, en los que les costó adaptarse a sistemas tácticos no europeos.