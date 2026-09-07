Según Corriere dello Sport, el Nápoles ha vuelto a entrenarse en Castel Volturno para preparar su debut en la Champions League contra el Arsenal en el Stadio Diego Armando Maradona el miércoles por la noche. El técnico Massimiliano Allegri está planeando ajustes clave en su alineación para dejar atrás su dolorosa derrota del fin de semana ante el Inter de Milán en San Siro.

Kevin De Bruyne está listo para ser titular por primera vez con el Nápoles, en sustitución de Antonio Vergara en la unidad ofensiva.

El encuentro tiene un significado añadido para De Bruyne, que se mide al equipo contra el que más goles ha marcado en su carrera.